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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Для людей это был "поезд надежды". Волонтер из Краматорска рассказала свою историю музею "Голоса Мирных" Фонда Рината Ахметова

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Дудина: Мы собирали поддоны для обустройства подвалов, чтобы, когда включается сирена, люди могли туда спускаться
Дудина: Мы собирали поддоны для обустройства подвалов, чтобы, когда включается сирена, люди могли туда спускаться
Фото: civilvoicesmuseum.org

Жительница Краматорска Ольга Дудина после полномасштабного вторжения РФ в Украину вместе с волонтерами обустраивала убежища, развлекала детей, искала лекарства для пожилых людей, организовывала обеды. Самым страшным моментом в ее жизни стал ракетный обстрел российскими оккупантами железнодорожного вокзала. Свою историю Дудина рассказала музею "Голоса Мирных" Фонда Рината Ахметова.

По словам женщины, после 24 февраля она продолжала ходить на работу, а ее сын-девятиклассник оставался дома с бабушкой и учился дистанционно. 

Кроме работы, женщина занималась волонтерской деятельностью.

"Мы собирали поддоны для обустройства подвалов, чтобы, когда включается сирена, люди могли туда спускаться. Мы брали адреса, отвозили поддоны, чинили электричество, если требовалось", – вспоминает Дудина.

Она рассказывает, что 120 человек находились в двух больших залах местного ЦНАП.

"У нас было очень много детей. Мы пытались их отвлекать: организовали игровой уголок, приносили настольные игры, читали книги. Для самого маленького – младенца – поставили манежик", – говорит героиня истории.

Самый страшный момент, вспоминает женщина, был, когда в апреле российские оккупанты ударили по железнодорожному вокзалу.

"Мы считали, что для людей это был "поезд надежды". Надежды на то, что они смогут уехать во что-то хорошее. В наш город приезжали как в центральный пункт эвакуации из разных городов. Были многодетные, инвалиды, дети, старики. И вдруг этот путь прервался", – сказала Дудина.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Музей "Голоса Мирных" Фонда Рината Ахметова – это самый большой в мире архив историй мирных жителей Украины, пострадавших от войны. Архив насчитывает уже более 50 тыс. рассказов людей.

Рассказать свою историю можно так: написать ее на своей Facebook-странице с хештегами #Голоса_Мирных, #расскажите_свою_историю и пригласить друзей и родных присоединиться; посетить портал музея и нажать "Рассказать историю"; позвонить на бесплатную горячую линию по номеру 0-800-509-00.

В ноябре музей запустил серию подкастов, которая состоит из интервью известных украинских и зарубежных историков, мыслителей и художников.

Теги: Ринат Ахметов, Краматорск, волонтеры, обстрелы, война России против Украины, российские оккупанты
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