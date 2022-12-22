"Для людей это был "поезд надежды". Волонтер из Краматорска рассказала свою историю музею "Голоса Мирных" Фонда Рината Ахметова

Дудина: Мы собирали поддоны для обустройства подвалов, чтобы, когда включается сирена, люди могли туда спускаться Фото: civilvoicesmuseum.org

По словам женщины, после 24 февраля она продолжала ходить на работу, а ее сын-девятиклассник оставался дома с бабушкой и учился дистанционно.

Кроме работы, женщина занималась волонтерской деятельностью.

"Мы собирали поддоны для обустройства подвалов, чтобы, когда включается сирена, люди могли туда спускаться. Мы брали адреса, отвозили поддоны, чинили электричество, если требовалось", – вспоминает Дудина.

Она рассказывает, что 120 человек находились в двух больших залах местного ЦНАП.

"У нас было очень много детей. Мы пытались их отвлекать: организовали игровой уголок, приносили настольные игры, читали книги. Для самого маленького – младенца – поставили манежик", – говорит героиня истории.

Самый страшный момент, вспоминает женщина, был, когда в апреле российские оккупанты ударили по железнодорожному вокзалу.

"Мы считали, что для людей это был "поезд надежды". Надежды на то, что они смогут уехать во что-то хорошее. В наш город приезжали как в центральный пункт эвакуации из разных городов. Были многодетные, инвалиды, дети, старики. И вдруг этот путь прервался", – сказала Дудина.

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