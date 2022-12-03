"В подвале мой ребенок потерял зрение на 50%". Жительница Волновахи рассказала свою историю музею "Голоса Мирных" Фонда Рината Ахметова

Хара: Однажды сосед сказал, что в мост на выезде попали, но машины пока проезжают. Мы уехали Фото: civilvoicesmuseum.org

"24 числа в половине пятого нас разбудили сильные взрывы. Мы решили, что снова началось: в 2014 году у нас тоже было очень громко. Я сходила на работу, а потом бегала по городу и искала лекарства – младший ребенок был болен", – рассказала женщина.

В тот же день семья спустилась в подвал, чтобы спрятаться от обстрелов. Сначала там было тепло, ведь проходили трубы отопления, был свет, но ненадлежащие санитарные условия сказались на здоровье детей.

"После этой антисанитарии мы лечим глаза. Младший ребенок потерял зрение на 50%. У старшего тоже проблемы с глазами – это инфекция, потому что там были кошки, были земляные блохи, потому что в подвале не бетон, а просто глина", – рассказывает Хара.

В подвале вместе с ними находились еще семьи с детьми. Хара признается, что нервы у людей не выдерживали: свет и тепло исчезли, а взрывы ощущались физически.

Женщина под обстрелами также проведывала своего отца, который находился в больнице.

"Однажды сосед сказал, что в мост на выезде попали, но машины пока проезжают. Понимая, что все это не закончится, как раньше, мы уехали", – призналась Хара.

Сейчас семья Хара находится в Киеве, и верит, что после победы над оккупантами они вернутся домой.

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