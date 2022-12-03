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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"В подвале мой ребенок потерял зрение на 50%". Жительница Волновахи рассказала свою историю музею "Голоса Мирных" Фонда Рината Ахметова

Хара: Однажды сосед сказал, что в мост на выезде попали, но машины пока проезжают. Мы уехали
Хара: Однажды сосед сказал, что в мост на выезде попали, но машины пока проезжают. Мы уехали
Фото: civilvoicesmuseum.org

После полномасштабного нападения РФ на Украину семья Хара из Волновахи из-за массированного обстрела города российских оккупантами несколько недель провели в подвале. Историю своей семьи Алла Хара рассказала музею "Голоса Мирных" Фонда Рината Ахметова.

"24 числа в половине пятого нас разбудили сильные взрывы. Мы решили, что снова началось: в 2014 году у нас тоже было очень громко. Я сходила на работу, а потом бегала по городу и искала лекарства   младший ребенок был болен",   рассказала женщина.

В тот же день семья спустилась в подвал, чтобы спрятаться от обстрелов. Сначала там было тепло, ведь проходили трубы отопления, был свет, но ненадлежащие санитарные условия сказались на здоровье детей.

"После этой антисанитарии мы лечим глаза. Младший ребенок потерял зрение на 50%. У старшего тоже проблемы с глазами  это инфекция, потому что там были кошки, были земляные блохи, потому что в подвале не бетон, а просто глина",  рассказывает Хара.

В подвале вместе с ними находились еще семьи с детьми. Хара признается, что нервы у людей не выдерживали: свет и тепло исчезли, а взрывы ощущались физически.

Женщина под обстрелами также проведывала своего отца, который находился в больнице. 

"Однажды сосед сказал, что в мост на выезде попали, но машины пока проезжают. Понимая, что все это не закончится, как раньше, мы уехали", – призналась Хара. 

Сейчас семья Хара находится в Киеве, и верит, что после победы над оккупантами они вернутся домой.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Музей "Голоса Мирных" Фонда Рината Ахметова – это самый большой в мире архив историй мирных жителей Украины, пострадавших от войны. Архив начситывает уже более 50 тыс. рассказов людей.

Рассказать свою историю можно так: написать ее на своей Facebook-странице с хештегами #Голоса_Мирных, #расскажите_свою_историю и пригласить друзей и родных присоединиться; посетить портал музея и нажать "Рассказать историю"; позвонить на бесплатную горячую линию по номеру 0-800-509-00.

В ноябре музей запустил серию подкастов с интервью известных украинских и зарубежных историков, мыслителей и художников.

Теги: Ринат Ахметов, Волноваха, война России против Украины
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