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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Собаки были как скелеты. Их хозяйка умерла от голода". Зоозащитница рассказала свою историю музею "Голоса Мирных" Фонда Рината Ахметова

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Чевганюк: Есть истории, в которые трудно поверить
Чевганюк: Есть истории, в которые трудно поверить
Фото: civilvoicesmuseum.org

Зоозащитница и операционной директор украинской организации UAanimals Ольга Чевганюк в интервью музею "Голоса Мирных" Фонда Рината Ахметова рассказала о работе волонтеров после полномасштабного вторжения РФ в Украину.

Зоозащитная организация девять месяцев спасает животных с прифронтовых территорий, лечит и переправляет их за границу или находит новых владельцев в Украине. Волонтеры сохранили жизнь сотне животных: собакам, львам, медведям.

По словам Чевганюк, волонтерам, в частности, удалось спасти брошенную хозяевами во время эвакуации собаку с сердечной недостаточностью, опухолью желудка и парализованными лапами. 

"Есть истории, в которые трудно поверить. Был случай, когда пес, оказавшийся с нашими военными, сильно рычал, проявлял агрессию и пытался оттащить бойцов. Они его послушали, отошли – и на место, где они находились, упал снаряд. Чудо ли это, или собачья интуиция, мы не знаем", – рассказала Чевганюк.

Зоозащитница отметила, что волонтеры их организации за время войны вывезли около 50 львов из обстреливаемых или временно оккупированных российскими оккупантами территорий. После эвакуации животных пристраивают в приюты и заповедные зоны по всему миру.

"Меня поразила история о двух собаках из Донбасса  из городка, в который из-за оккупации не было возможности завозить продукты. Местный житель чудом смог вывезти собак и передать их волонтерам. Собаки были как скелеты. Оказалось, что их хозяйка умерла от голода", – рассказала Чевганюк.

https://www.facebook.com/AkhmetovFDU/posts/pfbid0FXwXURVbzFxib3ipPCQCoLZhT6tVdduBxR9StpbRzyf4JnqGK222MyzDV5G7AwRsl

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Музей "Голоса Мирных" Фонда Рината Ахметова – это самый большой в мире архив историй мирных жителей Украины, пострадавших от войны. Архив начситывает уже более 50 тыс. рассказов людей.

Рассказать свою историю можно так: написать ее на своей Facebook-странице с хештегами #Голоса_Мирных, #расскажите_свою_историю и пригласить друзей и родных присоединиться; посетить портал музея и нажать "Рассказать историю"; позвонить на бесплатную горячую линию по номеру 0-800-509-00.

В ноябре музей запустил серию подкастов из интервью известных украинских и зарубежных историков, мыслителей и художников.

Теги: Ринат Ахметов, животные, война России против Украины
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