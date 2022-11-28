"Собаки были как скелеты. Их хозяйка умерла от голода". Зоозащитница рассказала свою историю музею "Голоса Мирных" Фонда Рината Ахметова

Зоозащитная организация девять месяцев спасает животных с прифронтовых территорий, лечит и переправляет их за границу или находит новых владельцев в Украине. Волонтеры сохранили жизнь сотне животных: собакам, львам, медведям.

По словам Чевганюк, волонтерам, в частности, удалось спасти брошенную хозяевами во время эвакуации собаку с сердечной недостаточностью, опухолью желудка и парализованными лапами.

"Есть истории, в которые трудно поверить. Был случай, когда пес, оказавшийся с нашими военными, сильно рычал, проявлял агрессию и пытался оттащить бойцов. Они его послушали, отошли – и на место, где они находились, упал снаряд. Чудо ли это, или собачья интуиция, мы не знаем", – рассказала Чевганюк.

Зоозащитница отметила, что волонтеры их организации за время войны вывезли около 50 львов из обстреливаемых или временно оккупированных российскими оккупантами территорий. После эвакуации животных пристраивают в приюты и заповедные зоны по всему миру.

"Меня поразила история о двух собаках из Донбасса – из городка, в который из-за оккупации не было возможности завозить продукты. Местный житель чудом смог вывезти собак и передать их волонтерам. Собаки были как скелеты. Оказалось, что их хозяйка умерла от голода", – рассказала Чевганюк.

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