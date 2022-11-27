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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Я выжил при ударе по стеклянному мосту в столице". Новая история в музее "Голоса Мирных" Фонда Рината Ахметова

Михаил Пята: Ракету я услышал и где-то три-четыре секунды видел. Прятаться было некуда, просто присел
Михаил Пята: Ракету я услышал и где-то три-четыре секунды видел. Прятаться было некуда, просто присел
Фото: civilvoicesmuseum.org

Михаил Пята шел по стеклянному мосту в Киеве, когда в строение попала российская ракета, видео с мужчиной набрало миллионы просмотров в соцсетях. Сам он говорит, что не успел даже испугаться, хотя получил контузию. Свою историю он рассказал музею "Голоса Мирных" Фонда Рината Ахметова, она опубликована на сайте проекта.

Мужчина объяснил, что ходит по этому маршруту каждое утро: через парк и стеклянный пешеходный мост, к памятнику Владимиру Великому, потом – к Андреевской церкви, Пейзажной аллее и дальше на работу. 10 октября он шел и любовался золотой осенью, вспоминает, что была хорошая погода.

"Я дошел до лавочки, там есть небольшой выступ. И оказался с другой стороны от взрыва. Потом понял, что мне очень повезло. Ракету я услышал и где-то три-четыре секунды видел. Прятаться было некуда, просто присел. Потом полдня плохо слышал на одно ухо", – рассказывает Михаил Пята.

Взрывная волна прошла с двух сторон от моста, мужчина оказался внутри. Он сравнивает это со штилем в глазу тайфуна, когда вокруг свирепствует шторм. При взрыве в воздух поднялась груда мусора и земли, а по мосту прокатилась волна разбитого стекла – Михаил считает чудом, что в то время никого не было, обычно на мосту почти всегда есть люди.

"Я оказался в нужное время в нужном месте. Когда после взрыва на мост пытался зайти идущий мимо мужчина, он просто поздравил меня со вторым днем рождения. В следующем году буду дважды праздновать!" – отметил он. 

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Музей "Голоса Мирных" Фонда Рината Ахметова – это самый большой в мире архив историй мирных жителей Украины, пострадавших от войны. Архив начситывает уже более 50 тысяч рассказов людей.

Рассказать свою историю можно так: написать ее на своей Facebook-странице с хештегами #Голоса_Мирных, #расскажите_свою_историю и пригласить друзей и родных присоединиться; посетить портал музея и нажать "Рассказать историю"; позвонить на бесплатную горячую линию по номеру 0-800-509-00.

В ноябре музей запустил серию подкастов из интервью известных украинских и зарубежных историков, мыслителей и художников.

Теги: Киев, взрыв, Фонд Рината Ахметова, мост, обстрелы, война России против Украины, музей, ракета, контузия
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