"Я выжил при ударе по стеклянному мосту в столице". Новая история в музее "Голоса Мирных" Фонда Рината Ахметова

Мужчина объяснил, что ходит по этому маршруту каждое утро: через парк и стеклянный пешеходный мост, к памятнику Владимиру Великому, потом – к Андреевской церкви, Пейзажной аллее и дальше на работу. 10 октября он шел и любовался золотой осенью, вспоминает, что была хорошая погода.

"Я дошел до лавочки, там есть небольшой выступ. И оказался с другой стороны от взрыва. Потом понял, что мне очень повезло. Ракету я услышал и где-то три-четыре секунды видел. Прятаться было некуда, просто присел. Потом полдня плохо слышал на одно ухо", – рассказывает Михаил Пята.

Взрывная волна прошла с двух сторон от моста, мужчина оказался внутри. Он сравнивает это со штилем в глазу тайфуна, когда вокруг свирепствует шторм. При взрыве в воздух поднялась груда мусора и земли, а по мосту прокатилась волна разбитого стекла – Михаил считает чудом, что в то время никого не было, обычно на мосту почти всегда есть люди.

"Я оказался в нужное время в нужном месте. Когда после взрыва на мост пытался зайти идущий мимо мужчина, он просто поздравил меня со вторым днем рождения. В следующем году буду дважды праздновать!" – отметил он.

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