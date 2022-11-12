"Младшая дочь переспрашивала: "Нас сейчас убьют?". Автор "Квартала 95" рассказал свою историю Музею "Голоса Мирных" Фонда Рината Ахметова

"Я до последнего не верил, что начнется война. У меня было много аргументов, но все они превратились в пыль, когда я услышал взрывы", – вспоминает Жидков.

Валерий, его жена и дочери семи и 17 лет уехали на дачу, где есть летний дом. Он не приспособлен к зиме, без подвала. Но тогда казалось, что там безопаснее, чем в столице, вспоминает артист.

Ехали через Гостомель, Бучу, Ирпень – в последний раз, когда Валерий видел их целыми. Вскоре обстрелы начались уже рядом с дачей.

"С каждым взрывом младший ребенок спрашивал: "Нас убьют?" – рассказал Жидков.

Чтобы защитить детей, решили уехать. Некоторое время провели в Закарпатье, потом дети и жена уехали за границу. Валерий вернулся в столицу и стал организовывать концерты вместе с командой. Сначала это был просто контакт, чтобы поддержать людей, показать, что артисты здесь, они не сбежали, они с украинцами, вспоминает Валерий.

"Это было очень нужно людям. Каждый пытается делать то, что умеет. То, что болит. Шутить нужно о том, что тебя касается, трогает", – говорит Жидков.

За полгода войны команда дала более 130 концертов – в основном на линии столкновения.

Выезжали на позиции поближе к линии фронта.

"На первом концерте я сомневался: как шутить, когда война? Потом увидел, что у людей горят глаза, им интересно. А в конце уже слышны и смех, и аплодисменты...Ты видишь, что воюющие люди спокойны. Они на своих местах реагируют на твой юмор. И думаешь, я чего паникую? Я ведь у них за спиной! Я понимаю, что кого-то из тех, перед кем мы выступали, уже нет. От этого больно, горько..." – признается Жидков.