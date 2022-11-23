Обстреляли дом с беременными и детьми. Новая история в музее "Голоса Мирных" Фонда Рината Ахметова

Женщина призналась, что после пережитых обстрелов ее старшие внуки боятся спать без взрослых и у окон Фото предоставлено пресс-службой Фонда Рината Ахметова

"В доме три моих внука, моя беременная дочь, сын, зять, муж, сестра, а также беременная коллега с маленькой девочкой. Трудно передать чувство, когда на твоих глазах на внуков и детей летит стекло, рушится дом, который ты строил. И как страшно за их жизнь", – рассказала женщина.

По словам Оксаны, когда начался обстрел, беременные женщины спали на втором этаже, который больше всего пострадал.

"Я не плакала до самого вечера, потом уже началась истерика. Было очень страшно, в тот день мы уехали из дома и месяц не возвращались", – вспоминает Оксана.

Она отметила, что они покинули дом, но остались в Белогородке.

Сейчас она работает, помогая местным жителям, которые нуждаются в поддержке.

Оксана рассказала, что ее дочь родила в апреле. Женщина призналась, что после пережитых обстрелов ее старшие внуки боятся спать без взрослых и у окон.