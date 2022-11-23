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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Обстреляли дом с беременными и детьми. Новая история в музее "Голоса Мирных" Фонда Рината Ахметова

Женщина призналась, что после пережитых обстрелов ее старшие внуки боятся спать без взрослых и у окон
Женщина призналась, что после пережитых обстрелов ее старшие внуки боятся спать без взрослых и у окон
Фото предоставлено пресс-службой Фонда Рината Ахметова

Утром 12 марта российские оккупанты из "Градов" обстреляли село Белогородка Бучанского района Киевской области. Во время обстрела осколки попали в дом, где две беременные женщины, малолетние дети и другие родственники Оксаны. То, что все они выжили, женщина называет чудом. Свою историю она рассказала музею "Голоса Мирных" Фонда Рината Ахметова.

"В доме три моих внука, моя беременная дочь, сын, зять, муж, сестра, а также беременная коллега с маленькой девочкой. Трудно передать чувство, когда на твоих глазах на внуков и детей летит стекло, рушится дом, который ты строил. И как страшно за их жизнь", – рассказала женщина.

По словам Оксаны, когда начался обстрел, беременные женщины спали на втором этаже, который больше всего пострадал. 

"Я не плакала до самого вечера, потом уже началась истерика. Было очень страшно, в тот день мы уехали из дома и месяц не возвращались", – вспоминает Оксана.

Она отметила, что они покинули дом, но остались в Белогородке.

Сейчас она работает, помогая местным жителям, которые нуждаются в поддержке. 

Оксана рассказала, что ее дочь родила в апреле. Женщина призналась, что после пережитых обстрелов ее старшие внуки боятся спать без взрослых и у окон.

Контекст:

Музей "Голоса Мирных" Фонда Рината Ахметова – это самый большой в мире архив историй мирных жителей Украины, пострадавших от войны. Архив музея уже насчитывает более 50 тыс. историй.

Рассказать свою историю можно так: написать ее на своей Facebook-странице с хештегами #Голоса_Мирных, #расскажите_свою_историю и пригласить друзей и родных присоединиться; посетить портал музея и нажать "Рассказать историю"; позвонить на бесплатную горячую линию по номеру 0-800-509-00.

В ноябре музей запустил серию подкастов из интервью известных украинских и зарубежных историков, мыслителей и художников.

Теги: Ринат Ахметов, война России против Украины, музей
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