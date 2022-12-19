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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Фельдшер рассказала музею "Голоса Мирных" Фонда Рината Ахметова, как помогала односельчанам во время оккупации села

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Наталья во время оккупации каждый день ходила на работу
Наталья во время оккупации каждый день ходила на работу
Фото: civilvoicesmuseum.org

Во время оккупации села Глебовка, расположенного в Киевской области, Наталья оказалась единственном медиком среди односельчан – в местном фельдшерско-акушерском пункте она проработала 27 лет. Свою историю медик рассказала музею "Голоса Мирных" Фонда Рината Ахметова.

По словам Натальи, 9 марта, когда российские танки оказались в селе, она пошла на работу, чтобы снять швы пациентке. Когда оккупанты увидели ее в белом халате, начали проверять вещи и задавать вопросы, позже приехали на БТР к ней домой.

Женщина рассказывает, что пятеро оккупантов зашли к ней в дом в балаклавах и с оружием.

"Моя 12-летняя внучка испугалась и заплакала. Один положил ей руку на голову и сказал: "Не плачь, деточка, два дня и все закончится". Они проверили все и ушли", – вспоминает Наталья.

Она ходила на работу каждый день, так как людям нужна была медицинская помощь. Однажды к ней за помощью обратилась односельчанка, двухлетний внук которой упал в кипящую воду и получил ожоги.

"Света не было, ходить по селу было нельзя, но мы пошли в медпункт с фонариками, обрабатывали раны, кололи уколы", – говорит медик.

Так как оставлять ребенка с такими ожогами дома было опасно, его семье, отмечает Наталья, пришлось договариваться с оккупантами, чтобы те дали разрешение отправить ребенка в Киев. Его жизнь удалось спасти.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Музей "Голоса Мирных" Фонда Рината Ахметова – это самый большой в мире архив историй мирных жителей Украины, пострадавших от войны. Архив насчитывает уже более 50 тыс. рассказов людей.

Рассказать свою историю можно так: написать ее на своей Facebook-странице с хештегами #Голоса_Мирных, #расскажите_свою_историю и пригласить друзей и родных присоединиться; посетить портал музея и нажать "Рассказать историю"; позвонить на бесплатную горячую линию по номеру 0-800-509-00.

В ноябре музей запустил серию подкастов из интервью известных украинских и зарубежных историков, мыслителей и художников.

Теги: медицина, оккупация, война России против Украины, медики, музей
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