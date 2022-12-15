Новогодний праздник от Фонда Рината Ахметова приехал к детям-переселенцам в Ивано-Франковске

Для них организовали активности, конкурсы и встречу со святым Николаем, а также мастер-класс по росписи новогодних игрушек. В пресс-службе Фонда отметили, что празднику не помешало даже отсутствие света. Одними из участников праздничного шоу стали дети из детского дома семейного Новгородцовых, которые из-за войны вынужденно покинули родной дом в Краматорске и переехали в Ивано-Франковскую область.

"Трудно быть вдали от дома и не знать, вернешься туда или нет. Когда твоего ребенка приглашают на такой праздник – это очень приятно. Большое спасибо Ринату Ахметову и его команде за то, что поддерживают семьи и детей, оказавшихся в затруднительном положении", – поблагодарила мама-воспитательница Юлиана Новгородцева.

Акция "Ринат Ахметов – Детям" – это самая масштабная новогодняя акция в стране, заявляют в организации. По программе "Ринат Ахметов – Детям" поддержку получили более 5 млн детей в Украине.