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Новогодний праздник от Фонда Рината Ахметова приехал к детям-переселенцам в Ивано-Франковске

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По программе "Ринат Ахметов Детям" поддержку получили более 5 млн детей в Украине
По программе "Ринат Ахметов – Детям" поддержку получили более 5 млн детей в Украине
Фото: akhmetovfoundation.org

Новогодний автобус Фонда Рината Ахметова в рамках Акции "Ринат Ахметов – Детям" привез праздничный спектакль в Ивано-Франковск. Мероприятие проходило в центре "Я – Мариуполь", гостями праздника стали дети-переселенцы из Мариуполя и дети из детских домов семейного типа из других городов Донбасса. Об этом сообщили 15 декабря в пресс-службе Фонда.

Для них организовали активности, конкурсы и встречу со святым Николаем, а также мастер-класс по росписи новогодних игрушек. В пресс-службе Фонда отметили, что празднику не помешало даже отсутствие света. Одними из участников праздничного шоу стали дети из детского дома семейного Новгородцовых, которые из-за войны вынужденно покинули родной дом в Краматорске и переехали в Ивано-Франковскую область.

"Трудно быть вдали от дома и не знать, вернешься туда или нет. Когда твоего ребенка приглашают на такой праздник – это очень приятно. Большое спасибо Ринату Ахметову и его команде за то, что поддерживают семьи и детей, оказавшихся в затруднительном положении", – поблагодарила мама-воспитательница Юлиана Новгородцева.

Акция "Ринат Ахметов – Детям" – это самая масштабная новогодняя акция в стране, заявляют в организации. По программе "Ринат Ахметов – Детям" поддержку получили более 5 млн детей в Украине.

Теги: Ринат Ахметов, Ивано-Франковск, Мариуполь, праздники, переселенцы, дети, святой Николай, спектакль
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