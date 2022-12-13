Переселенцы в Днепре получили гуманитарную помощь от Фонда Рината Ахметова

"Наборы были распределены среди наиболее нуждающихся категорий обратившихся за помощью внутренне перемещенных лиц. Каждый набор содержит продукты первой необходимости: макаронные изделия, сахар, соль, муку, крупы, консервированную фасоль, тушеное мясо, паштет и печенье. В целом Фонд Рината Ахметова уже передал Днепропетровской области более 52 тыс. продуктовых наборов. Всего жителям Украины в 2022 году будет передано полмиллиона наборов с продуктами питания от Фонда", – сказано в сообщении.

Помощь оказывается в рамках программы "Ринат Ахметов – Спасение жизней". С 2014 года помощь от Фонда Рината Ахметова, бизнесов СКМ и футбольного клуба "Шахтер" охватила более 18 млн человек.

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