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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Переселенцы в Днепре получили гуманитарную помощь от Фонда Рината Ахметова

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Помощь оказывается в рамках программы "Ринат Ахметов Спасение жизней"
Помощь оказывается в рамках программы "Ринат Ахметов – Спасение жизней"
Фото: akhmetovfoundation.org

Фонд Рината Ахметова направил в Днепр очередной груз – около 2 тыс. продовольственных наборов для переселенцев, нуждающихся в гуманитарной поддержке. Об этом 13 декабря сообщили в пресс-службе Фонда.

"Наборы были распределены среди наиболее нуждающихся категорий обратившихся за помощью внутренне перемещенных лиц. Каждый набор содержит продукты первой необходимости: макаронные изделия, сахар, соль, муку, крупы, консервированную фасоль, тушеное мясо, паштет и печенье. В целом Фонд Рината Ахметова уже передал Днепропетровской области более 52 тыс. продуктовых наборов. Всего жителям Украины в 2022 году будет передано полмиллиона наборов с продуктами питания от Фонда", – сказано в сообщении.

Помощь оказывается в рамках программы "Ринат Ахметов – Спасение жизней". С 2014 года помощь от Фонда Рината Ахметова, бизнесов СКМ и футбольного клуба "Шахтер" охватила более 18 млн человек

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

После начала полномасштабного вторжения России в Украину 24 февраля, по данным ООН, треть населения была вынуждена покинуть свои дома. Около 7,89 млн человек, большинство из которых женщины и дети, покинули страну, 6,5 млн украинцев стали внутренне перемещенными лицами. Около 17,7 млн украинцев нуждаются в гуманитарной помощи, 9,3 млн – в продовольственной. 

Теги: Днепр, продукты, помощь, переселенцы, гуманитарная помощь, Фонд Рината Ахметова, война России против Украины
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