Фонд Рината Ахметова привез обогреватели для переселенцев с Донбасса

До конца года для внутренне перемещенных лиц Фонд Рината Ахметова планирует передать 1000 таких приборов Фото: akhmetovfoundation.org

Гуманитарную поддержку получили преподаватели и студенты двух образовательных учреждений Донбасса, эвакуированных в Ровенскую и Днепропетровскую области. Речь идет о Бахмутском центре профессионально-технического образования и Краматорском высшем техническом училище, которое сейчас базируется в Каменском.

Кроме того, обогреватели доставлены в одно из общежитий Ровенской области, где также проживают переселенцы из разных прифронтовых городов и сел.

Доставка обогревателей происходит в рамках логистического партнерства, за счет "Новой почты". Помощь оказывается в рамках программы "Ринат Ахметов – Спасение жизней".

В общей сложности до конца года для внутренне перемещенных лиц Фонд Рината Ахметова планирует передать 1000 таких приборов.

С 2014 года помощь от Фонда Рината Ахметова, бизнесов СКМ и футбольного клуба "Шахтер" охватила более 18 млн человек.