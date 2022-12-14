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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Норвегия передаст Украине 10 мостов для замены разрушенных – глава МИД

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28 ноября министр иностранных дел Норвегии Хюитфельдт приезжала в Киев
28 ноября министр иностранных дел Норвегии Хюитфельдт приезжала в Киев
Фото: Anniken Huitfeldt / Twitter

Норвегия окажет помощь в восстановлении переправ через реки, пострадавших во время боев. Об этом заявила министр иностранных дел Анникен Хюитфельдт, пишет 13 декабря Norway Postsen.

По данным издания, общая стоимость мостов – 30 млн норвежских крон (около $3 млн). Выделение средств берет на себя норвежский МИД. 

"Война России цинично уничтожила важные составляющие украинской инфраструктуры. Украина полностью зависит от нормального дорожного сообщения, чтобы обеспечивать поставки продуктов, воды, лекарств, перевозить раненых в больницы", – сказала Хюитфельдт.

В Украину мосты будут отправлены в разобранном виде. Первый из 32 трейлеров с комплектующими уже находится на пути, пишет газета.

"Война в Украине может длиться долго, и мы готовы оказывать помощь долго. В ближайшее время правительство объявит о новых пакетах помощи в дополнение к тем 14 млрд крон, которые мы уже предоставили или пообещали", – добавила глава МИД. 

28 ноября Хюитфельдт посетила Украину вместе с главами МИД Эстонии, Исландии, Латвии, Литвы, Финляндии и Швеции. В итоговом заявлении они подчеркнули, что страдания, причиненные Россией украинскому народу, "беспрецедентны". 

Контекст:

Норвегия оказывает Украине военную помощь, в августе она также присоединилась к программе обучения украинских военных в Великобритании.

Кроме того, Норвегия ввела несколько пакетов санкций против России и ограничила российским рыболовным судам доступ к своим портам.

10 декабря президент Украины Владимир Зеленский в Twitter поблагодарил Норвегию за выделение $100 млн на восстановление инфраструктуры Украины.

Теги: МИД, Норвегия, помощь, мост, война России против Украины
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