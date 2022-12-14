Норвегия передаст Украине 10 мостов для замены разрушенных – глава МИД

По данным издания, общая стоимость мостов – 30 млн норвежских крон (около $3 млн). Выделение средств берет на себя норвежский МИД.

"Война России цинично уничтожила важные составляющие украинской инфраструктуры. Украина полностью зависит от нормального дорожного сообщения, чтобы обеспечивать поставки продуктов, воды, лекарств, перевозить раненых в больницы", – сказала Хюитфельдт.

В Украину мосты будут отправлены в разобранном виде. Первый из 32 трейлеров с комплектующими уже находится на пути, пишет газета.

"Война в Украине может длиться долго, и мы готовы оказывать помощь долго. В ближайшее время правительство объявит о новых пакетах помощи в дополнение к тем 14 млрд крон, которые мы уже предоставили или пообещали", – добавила глава МИД.

28 ноября Хюитфельдт посетила Украину вместе с главами МИД Эстонии, Исландии, Латвии, Литвы, Финляндии и Швеции. В итоговом заявлении они подчеркнули, что страдания, причиненные Россией украинскому народу, "беспрецедентны".