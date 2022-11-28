Главы МИД стран Северной Европы и Балтии осудили агрессивную войну РФ против Украины и потребовали от России вывести войска

"Мы, министры иностранных дел Эстонии, Финляндии, Исландии, Латвии, Литвы, Норвегии, Швеции и Украины, решительно осуждаем агрессивную войну России против Украины, принесшую огромные страдания украинскому народу. Это также подорвало безопасность и стабильность в Европе и является серьезным нападением на международный порядок, основанный на правилах. Мы полностью солидарны с Украиной. Мы никогда не признаем незаконную попытку аннексии территорий Украины, включая Крым. Мы подтверждаем наши совместные усилия по дальнейшему укреплению деятельности в рамках Международной Крымской платформы, направленной на достижение деоккупации Крыма. Украина имеет неотъемлемое право на самооборону для обеспечения независимости и суверенитета и восстановления своей территориальной целостности в пределах международно признанных границ. Россия должна прекратить агрессию и вывести войска по всей территории Украины", – говорится в заявлении.

Министры напомнили, что с начала полномасштабного вторжения России страны Северной Европы и Балтии оказали значительную политическую, экономическую, военную и гуманитарную поддержку Украине и намерены продолжать работать вместе над предоставлением "политической и практической поддержки для обеспечения возможности Украины защитить свою независимость и территориальную целостность".

Главы МИД подчеркнули, что страдания, причиненные Россией украинскому народу, "беспрецедентны", и они приветствуют усилия по обеспечению полной ответственности лиц, виновных в преступлении агрессии против Украины, а также тех, кто совершившил военные преступления и другие зверства во время войны. Они заявили, что поддерживают усилия по привлечению виновных к ответственности и "с заинтересованностью отмечают дискуссию" о создании международного трибунала.

"Мы будем продолжать тесное сотрудничество в обеспечении сильной политической, финансовой и военной помощи Украине столько, сколько это потребуется. Мы повторяем наше требование о немедленном прекращении военной агрессии против Украины со стороны Российской Федерации, а также о полном, немедленном и безусловном выводу ее сил и военной техники с территории Украины", – заявили министры.