В Европе открылись рождественские ярмарки. Экономить электроэнергию планируют не все – Associated Press

Как пишет агентство, в городах по всей Европе чиновники "борются с выбором": уменьшить рождественское освещение, чтобы сэкономить на оплате электричества, или наоборот, сделать полноценную праздничную иллюминацию после двух лет карантинных ограничений.

В Страсбурге (Франция) на главной елке города зажгли меньше огней. Город намерен сократить потребление электроэнергии на 10%, отметило агентство. В то же время во французской столице Париже власти сократили часы праздничного освещения – оно будет работать до 23.45, а не до 2.00, как было в прошлые годы. Также в городе установили более энергоэффективные лампы. Кроме того, уменьшили освещение городских достопримечательностей, говорится а материале.

Фото: EPA (Париж)

В Будапеште (Венгрия) также сократят время свечения праздничных огней в ночное время – их будут выключать с 1.00 до 6.00. Власти не думают, что такая экономия на декоративном освещении "отпугнет туристов от приезда в город", пишет AP.

В Италии еще думают, как экономить на электричестве во время праздников. Старт праздничных мероприятий там начнется 8 декабря.

В Германии экономить не планируют. В плане сокращения потребления энергоресурсов исключено "религиозное освещение", в частности освещение на Рождество, говорится в материале.

Фото: EPA (Германия)

В большинстве городов Испании рождественские праздники также встретят экономно, кроме портового Виго. Там планируют устроить световое шоу. По информации AP, в городе установили 11 млн светодиодных фонарей на более чем 400 улицах. В качестве экономии их будут включать на один час меньше, чем планировалось. Мэр Виго Абель Кабальеро заявил: "Если не праздновать Рождество, [президент России Владимир] Путин победит".

Фото: EPA (Виго (Испания) 2021 год)

Лондон (Великобритания) и Хельсинки (Финляндия) также будут отключать декоративное освещение на главных улицах и площадях, сообщило Bloomberg. Рождественские огни на лондонской Оксфорд-стрит в этом году будут потреблять на две трети меньше энергии благодаря сокращению времени работы до восьми часов в день и переходу на светодиодное освещение, отметил телеканал.

Фото: EPA (Лондон, 2021 год)