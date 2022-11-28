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В Европе открылись рождественские ярмарки. Экономить электроэнергию планируют не все – Associated Press

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Европейские города сокращают использование праздничного освещения
Европейские города сокращают использование праздничного освещения
Фото: EPA

В городах Европы начали работу рождественские ярмарки. Об этом говорится в материале Associated Press, опубликованном 26 ноября.

Как пишет агентство, в городах по всей Европе чиновники "борются с выбором": уменьшить рождественское освещение, чтобы сэкономить на оплате электричества, или наоборот, сделать полноценную праздничную иллюминацию после двух лет карантинных ограничений.

В Страсбурге (Франция) на главной елке города зажгли меньше огней. Город намерен сократить потребление электроэнергии на 10%, отметило агентство. В то же время во французской столице Париже власти сократили часы праздничного освещения – оно будет работать до 23.45, а не  до 2.00, как было в прошлые годы. Также в городе установили более энергоэффективные лампы. Кроме того, уменьшили освещение городских достопримечательностей, говорится а материале. 

Фото: EPA (Париж)
Фото: EPA (Париж)

В Будапеште (Венгрия) также сократят время свечения праздничных огней в ночное время – их будут выключать с 1.00 до 6.00. Власти не думают, что такая экономия на декоративном освещении "отпугнет туристов от приезда в город", пишет AP. 

В Италии еще думают, как экономить на электричестве во время праздников. Старт праздничных мероприятий там начнется 8 декабря. 

В Германии экономить не планируют. В плане сокращения потребления энергоресурсов исключено "религиозное освещение", в частности освещение на Рождество, говорится в материале. 

Фото: EPA (Германия)
Фото: EPA (Германия)

В большинстве городов Испании рождественские праздники также встретят экономно, кроме портового Виго. Там планируют устроить световое шоу. По информации AP, в городе установили 11 млн светодиодных фонарей на более чем 400 улицах. В качестве экономии их будут включать на один час меньше, чем планировалось. Мэр Виго Абель Кабальеро заявил: "Если не праздновать Рождество, [президент России Владимир] Путин победит".

Фото: EPA (Виго (Испания) 2021 год)
Фото: EPA (Виго (Испания) 2021 год)

Лондон (Великобритания) и Хельсинки (Финляндия) также будут отключать декоративное освещение на главных улицах и площадях, сообщило Bloomberg. Рождественские огни на лондонской Оксфорд-стрит в этом году будут потреблять на две трети меньше энергии благодаря сокращению времени работы до восьми часов в день и переходу на светодиодное освещение, отметил телеканал.

Фото: EPA (Лондон, 2021 год)
Фото: EPA (Лондон, 2021 год)

Контекст:

После вторжения РФ в Украину, которое началось 24 февраля, страны Запада ввели несколько пакетов санкций против России, а также стали массово отказываться от российских нефти и газа и искать им альтернативу.

Совет Европейского союза 5 августа утвердил постановление о снижении потребления газа в странах ЕС на 15% на фоне сокращения поставок российского газа по "Северному потоку".

За восемь месяцев Евросоюз на две трети заместил российский газ, заявляла президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Теги: Германия, Рождество, Франция, Великобритания, Испания, Италия, Лондон, Венгрия, электричество, Финляндия, праздники, Париж, электроэнергия, Страсбург, Будапешт, ярмарка, Европа, ограничения, Хельсинки
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