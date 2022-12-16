Компании Ахметова передали на нужды ВСУ и гумпомощь 4,1 млрд грн

"Обеспечение сил обороны Украины амуницией, техникой и оборудованием, гуманитарная помощь мирным жителям, поддержка работы критической инфраструктуры в условиях российских обстрелов – приоритетные цели для бизнесов и проектов Рината Ахметова", – сказано в сообщении.

В пресс-службе добавили, что помощь защитникам Украины оказывается через милитарный "Стальной фронт Рината Ахметова".

"Благодаря инициативе силовые подразделения получают амуницию, автомобили, дроны, специальные технические средства (тепловизоры, дальномеры, камеры), фортификационные сооружения, одежду и обувь, аптечки и турникеты, рации, горючее и другие необходимые вещи. Общее количество милитарной помощи уже достигло сотен тысяч единиц. В условиях наступления холодов и проблем с электроснабжением бойцам на передовой за последнее время поступили сотни печей, зарядных станций и генераторов", – заявили в СКМ.

Также компании Ахметова "поддерживают функционирование критической инфраструктуры страны, в частности энергетической и телекоммуникационной".

"Энергетики ДТЭК делают все возможное, чтобы оперативно возвращать свет после террористических атак России по энергетическим предприятиям, восстанавливать его в деоккупированных регионах. С 24 февраля они вернули свет уже для 5,8 млн семей. Благодаря специалистам "Укртелекома" телекомуслуги доступны в 87% населенных пунктов Украины, покрытых сетью компании (кроме Луганской и частично Херсонской областей)", – говорится в сообщении.

Также фонд Ахметова передал жителям Украины сотни тысяч единиц медикаментов и десятки тысяч гемоконтейнеров.

В СКМ добавили, что часть предприятий группы "Метинвест" перешла на военный режим работы, обеспечивая ВСУ и другие силы обороны броней, бронетехникой и инженерными сооружениями из стали.