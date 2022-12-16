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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Компании Ахметова передали на нужды ВСУ и гумпомощь 4,1 млрд грн

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Россия продолжает массированные обстрелы украинских гражданских объектов
Россия продолжает массированные обстрелы украинских гражданских объектов
Фото: EPA

Предприятия группы СКМ Рината Ахметова, его благотворительный фонд и ФК "Шахтер" с начала полномасштабного вторжения России в Украину передал на поддержку Вооруженных сил Украины и другие гуманитарные нужды 4,1 млрд грн. Об этом 16 декабря сообщила пресс-служба СКМ.

"Обеспечение сил обороны Украины амуницией, техникой и оборудованием, гуманитарная помощь мирным жителям, поддержка работы критической инфраструктуры в условиях российских обстрелов – приоритетные цели для бизнесов и проектов Рината Ахметова", – сказано в сообщении.

В пресс-службе добавили, что помощь защитникам Украины оказывается через милитарный "Стальной фронт Рината Ахметова".

"Благодаря инициативе силовые подразделения получают амуницию, автомобили, дроны, специальные технические средства (тепловизоры, дальномеры, камеры), фортификационные сооружения, одежду и обувь, аптечки и турникеты, рации, горючее и другие необходимые вещи. Общее количество милитарной помощи уже достигло сотен тысяч единиц. В условиях наступления холодов и проблем с электроснабжением бойцам на передовой за последнее время поступили сотни печей, зарядных станций и генераторов", – заявили в СКМ.

Также компании Ахметова "поддерживают функционирование критической инфраструктуры страны, в частности энергетической и телекоммуникационной".

"Энергетики ДТЭК делают все возможное, чтобы оперативно возвращать свет после террористических атак России по энергетическим предприятиям, восстанавливать его в деоккупированных регионах. С 24 февраля они вернули свет уже для 5,8 млн семей. Благодаря специалистам "Укртелекома" телекомуслуги доступны в 87% населенных пунктов Украины, покрытых сетью компании (кроме Луганской и частично Херсонской областей)", – говорится в сообщении.

Также фонд Ахметова передал жителям Украины сотни тысяч единиц медикаментов и десятки тысяч гемоконтейнеров.

В СКМ добавили, что часть предприятий группы "Метинвест" перешла на военный режим работы, обеспечивая ВСУ и другие силы обороны броней, бронетехникой и инженерными сооружениями из стали.

Контекст:

С начала октября российские оккупанты массированно атакуют объекты инфраструктуры по всей Украине. Последний обстрел произошел утром 16 декабря. Украинская ПВО сбила 60 из 76 крылатых и авиационных ракет, сообщил главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный. В результате атаки повреждены девять объектов генерации электроэнергии, сообщили в Минэнерго. По всей Украине ввели аварийные отключения света. Главы нескольких областей и областных центров сообщили, что их регионы полностью обесточены.

Теги: Ринат Ахметов, энергетика, ДТЭК, электроэнергия, вторжение, российская агрессия, война России против Украины
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