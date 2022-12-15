Российские войска обстреляли энергообъект в Украине, его отключили, что привело к ограничению теплоснабжения – ДТЭК

Об этом 15 декабря сообщается в Telegram компании.
По предварительной информации, пострадавших нет, подчеркнули в ДТЭК.
"В результате обстрела серьезно повреждено оборудование. В настоящее время предприятие полностью отключено от энергосистемы. Остановка привела к ограничению теплоснабжения в регионе", – говорится в сообщении.
Отмечается, что после окончания обстрелов энергетики приступили к ликвидации последствий.
При этом в ДТЭК не указали, в какой области был обстрел.
"В сентябре – декабре энергетические предприятия "ДТЭК Энерго" подверглись уже 19 террористическим атакам России. В результате 24 энергетика были ранены, трое погибли", – рассказали в компании.
С начала октября российские оккупанты массированно атакуют объекты инфраструктуры по всей Украине. В стране начали вводить экстренные отключения электроэнергии, наблюдались проблемы с водо- и теплоснабжением.
Обстрелами было значительно повреждено около 50% объектов украинский энергетической инфраструктуры, сообщили в начале декабря в Министерстве развития общин, территорий и инфраструктуры. По данным Минэнерго, российскими ракетами поражены все тепловые электростанции (ТЭС).
Президент РФ Владимир Путин признал, что Россия целенаправленно обстреливает объекты энергетической инфраструктуры Украины.