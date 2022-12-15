Российские войска обстреляли энергообъект в Украине, его отключили, что привело к ограничению теплоснабжения – ДТЭК

В результате обстрела российскими оккупантами серьезно повреждено оборудование, отметили в ДТЭК Фото: depositphotos.com (иллюстративное)

Об этом 15 декабря сообщается в Telegram компании.

По предварительной информации, пострадавших нет, подчеркнули в ДТЭК.

"В результате обстрела серьезно повреждено оборудование. В настоящее время предприятие полностью отключено от энергосистемы. Остановка привела к ограничению теплоснабжения в регионе", – говорится в сообщении.

Отмечается, что после окончания обстрелов энергетики приступили к ликвидации последствий.

При этом в ДТЭК не указали, в какой области был обстрел.

"В сентябре – декабре энергетические предприятия "ДТЭК Энерго" подверглись уже 19 террористическим атакам России. В результате 24 энергетика были ранены, трое погибли", – рассказали в компании.