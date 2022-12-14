"ДТЭК Энерго" направит сэкономленные от выкупа евробондов средства на восстановление ТЭС после ракетных атак

Несмотря на войну, с начала года инвестиции в угольные и энергетические предприятия составили более 3 млрд грн Фото: пресс-служба ДТЭК

О намерениях выкупить евробонды у "ДТЭК Энерго" объявили в конце ноября. Выкуп позволит снизить долговую нагрузку на компанию и направить больше средств, сэкономленных от обслуживания международного долга, на восстановление ТЭС после российских ракетных ударов, отметили в пресс-службе.

В компании сообщили, что, несмотря на войну, с начала года инвестиции в угольные и энергетические предприятия составили более 3 млрд грн. За девять месяцев 2022 года "ДТЭК Энерго" также уплатила 9,5 млрд грн налогов – на 15% больше, чем за аналогичный период в прошлом году.