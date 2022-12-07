Работники ДТЭК Ахметова стали донорами крови для ВСУ

Как отмечается, работники предприятий "ДТЭК Энерго" продолжают традицию и в очередной раз стали донорами крови для ВСУ, пострадавших от войны и всех, кто в этом нуждается. В этот раз местную станцию переливания крови посетили работники энергетических и ремонтных предприятий компании в Днепропетровской области.

"Мы готовы всесторонне помогать ВСУ, и донорство – наш посильный вклад в победу. Мы счастливы от того, что наша кровь поможет тем, кто без устали защищает наше государство", – цитирует пресс-служба слова приобщившихся к инициативе энергетиков.

В компании уточнили, что для них это особенно важно, потому что в результате одной из сентябрьских террористических атак врага 14 энергетиков предприятия получили ранения, двое из них от полученных травм скончались в больнице, поэтому они были одними из инициаторов первой поездки доноров.

С начала войны более 530 работников генерирующих, угледобывающих и машиностроительных предприятий "ДТЭК Энерго" стали донорами крови. После начала полномасштабного вторжения России группа ДТЭК направила в поддержку ВСУ и на гуманитарные цели более 632 млн грн.