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Работники ДТЭК Ахметова стали донорами крови для ВСУ

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С начала войны более 530 работников генерирующих, угледобывающих и машиностроительных предприятий "ДТЭК Энерго" стали донорами крови
С начала войны более 530 работников генерирующих, угледобывающих и машиностроительных предприятий "ДТЭК Энерго" стали донорами крови
Фото: energo.dtek.com

Работники энергетической компании ДТЭК Рината Ахметова стали донорами крови для ВСУ и пострадавших от войны. Об этом говорится в сообщении на сайте компании.

Как отмечается, работники предприятий "ДТЭК Энерго" продолжают традицию и в очередной раз стали донорами крови для ВСУ, пострадавших от войны и всех, кто в этом нуждается. В этот раз местную станцию переливания крови посетили работники энергетических и ремонтных предприятий компании в Днепропетровской области.

"Мы готовы всесторонне помогать ВСУ, и донорство – наш посильный вклад в победу. Мы счастливы от того, что наша кровь поможет тем, кто без устали защищает наше государство", – цитирует пресс-служба слова приобщившихся к инициативе энергетиков.

В компании уточнили, что для них это особенно важно, потому что в результате одной из сентябрьских террористических атак врага 14 энергетиков предприятия получили ранения, двое из них от полученных травм скончались в больнице, поэтому они были одними из инициаторов первой поездки доноров.

С начала войны более 530 работников генерирующих, угледобывающих и машиностроительных предприятий "ДТЭК Энерго" стали донорами крови. После начала полномасштабного вторжения России группа ДТЭК направила в поддержку ВСУ и на гуманитарные цели более 632 млн грн.

Теги: медицина, ДТЭК, донор, ВСУ, война России против Украины
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