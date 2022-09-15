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Сотрудники Parimatch сдали для военных 19 литров крови

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В октябре Parimatch собирается запустить глобальную инициативу по сбору крови и привлечь к ней команды в других странах
В октябре Parimatch собирается запустить глобальную инициативу по сбору крови и привлечь к ней команды в других странах
Фото: tsn.ua

В Киевском офисе компании Parimatch Tech и Parimatch Ukraine около 50 человек решили стать донорами и 13 сентября сдали 19 литров крови для военных и украинцев, пострадавших в результате вторжения России в Украину, пишет ТСН.

"Сейчас каждая помощь важна, даже сдача крови может спасти чью-то жизнь. Это мой первый такой опыт, и я очень благодарна компании, что могу прямо в офисе помочь нашим военным, ВСУ. Потребность в крови есть всегда, особенно во время военных действий, когда ее не хватает как на фронте, так и в городах, которые сейчас освобождают от оккупантов", – рассказала офис-менеджер Parimatch Ukraine Виктория.

ТСН отмечает, что в октябре Parimatch собирается запустить глобальную инициативу по сбору крови и привлечь к ней команды в других странах присутствия бренда.

"Инициативу уже поддержали коллеги из Кипра и Казахстана, где будут собирать кровь для больниц. Мы вместе на одной волне независимо от того, в какой стране находимся. Нас всех объединяет одно желание – помогать тем, кому это действительно необходимо", – сказала Chief Sustainability Officer в Parimatch Tech Марина Гриценко.

Фото: tsn.ua
Фото: tsn.ua

Теги: помощь, донор, пострадавшие, кровь
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