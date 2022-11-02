ГОРДОН
 
 
ОБЩЕСТВО

Минздрав Украины пять лет не может запустить уникальное программное обеспечение для борьбы с раком крови – СМИ

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Государственный реестр доноров гемопоэтических стволовых клеток в Украине до сих пор не создан
Государственный реестр доноров гемопоэтических стволовых клеток в Украине до сих пор не создан
Фото: depositphotos.com

В Украине сейчас работает только частный реестр доноров костного мозга, его услуги дорогие и не могут удовлетворить потребности значительного количества пациентов, в то время как еще в 2018 году чешская компания Steiner вместе с компанией-поставщиком предоставила Министерству здравоохранения специальное программное обеспечение Prometheus. Об этом 1 ноября написало в статье "База данных по цене человеческой жизни. Почему Украина до сих пор не имеет государственного реестра доноров стволовых клеток" издание Delo.ua.

По данным журналистов, на начало 2022 года в Украине потребность в трансплантациях костного мозга оценивалась в 2,5 тыс., из них – 750 от доноров, остальные – от самих пациентов.

За рубежом проблема поиска доноров решается через программу Prometheus: это программное обеспечение позволяет создать реестр доноров гемопоэтических стволовых клеток (ГСК), которые необходимы для операций по трансплантации костного мозга пациентам с раком крови.

Программный продукт был установлен еще в 2018 году, специалисты компании Steiner провели в Киеве обучение для представителей Минздрава, выдав им соответствующие сертификаты, пишет сайт. Автор статьи отмечает, что по неизвестным причинам дальнейшая работа с использованием ПО Prometheus не проводилась, поэтому государственный реестр доноров гемопоэтических стволовых клеток в Украине до сих пор не создан.

Delo.ua сообщило, что министру здравоохранения Виктору Ляшко поставщик отправил письмо, в приложении к которому есть, в частности, диск с дистрибутивом ПО реестра живых доноров ГСК Prometheus в обновленной версии и документация администратора ПО.

"Prometheus – всемирно признанная информационная система реестра доноров гемопоэтических клеток. Система ведет учет доноров стволовых клеток и пациентов и ежедневный поиск подходящих доноров для конкретных пациентов. Такой учет позволяет отчитываться WMDA, а также может быть связан с другими реестрами через EMDIS (Европейскую информационную систему доноров костного мозга), международную сеть доноров стволовых клеток, которая в настоящее время охватывает более 90% доноров во всем мире. Prometheus использует 26 реестров из общего количества 40 реестров, подключенных к сети. Кстати, как нам сообщили специалисты компании Steiner, Украина до сих пор не имеет доступа к EMDIS", – сказано в материале.

Теги: рак, донор, трансплантация, программное обеспечение, Минздрав, здравоохранение
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Выглядишь мило". Кроуфорд в прозрачном белье снялась для американского глянца
"Выглядишь мило". Кроуфорд в прозрачном белье снялась для американского глянца
  Российский режиссер Качанов о Собчак: У массмедиа России считалось хорошим тоном плотно целоваться с чиновниками. Некоторые ниже опускались
  Российский режиссер Качанов о Собчак: У массмедиа России считалось хорошим тоном плотно целоваться с чиновниками. Некоторые ниже опускались G
Алеся БАЦМАН
"Вау! Фантастика!" 64-летняя Мадонна в образе Красной Королевы высоко подняла бюст в декольте. Видео
"Вау! Фантастика!" 64-летняя Мадонна в образе Красной Королевы высоко подняла бюст в декольте. Видео
"Он очень сложно уезжал". Данилко рассказал, где сейчас находится Константин Меладзе
"Он очень сложно уезжал". Данилко рассказал, где сейчас находится Константин Меладзе
Бывшая жена боксера Узелкова рассказала, как справиться с абьюзом
Бывшая жена боксера Узелкова рассказала, как справиться с абьюзом
Блохина показала фото старшей дочери
Блохина показала фото старшей дочери
Спикер СБУ показал себя глазами художников
Спикер СБУ показал себя глазами художников
"Бог одарил мир удивительной женщиной", "Стала еще красивее". 53-летняя Лопес снялась в распахнутой пижаме
"Бог одарил мир удивительной женщиной", "Стала еще красивее". 53-летняя Лопес снялась в распахнутой пижаме
Кацурина потеряла 1 млн грн из-за дрона РФ
Кацурина потеряла 1 млн грн из-за дрона РФ
"Убиваете за стиралку и умираете за вечную власть деда и его дачу на Байкале". Хлывнюк обратился к выросшим на его песнях врагам
"Убиваете за стиралку и умираете за вечную власть деда и его дачу на Байкале". Хлывнюк обратился к выросшим на его песнях врагам
В Китае мужчина 10 лет покупал лотерейные билеты, а когда выиграл $30 млн, пришел за деньгами в маскировочном костюме, чтобы не узнала жена
В Китае мужчина 10 лет покупал лотерейные билеты, а когда выиграл $30 млн, пришел за деньгами в маскировочном костюме, чтобы не узнала жена
"Мне так же тяжело, как и вам. Хотя мог бы попробовать заработать за границей". Анатолий Анатолич рассказал, как война изменила его жизнь
"Мне так же тяжело, как и вам. Хотя мог бы попробовать заработать за границей". Анатолий Анатолич рассказал, как война изменила его жизнь
Дочь Веры Брежневой переоделась "молодой ведьмочкой"
Дочь Веры Брежневой переоделась "молодой ведьмочкой"
Майкл Дуглас изменился до неузнаваемости
Майкл Дуглас изменился до неузнаваемости
Kalush Orchestra пригласили на премию MTV EMA 2022
Kalush Orchestra пригласили на премию MTV EMA 2022
"Вся нежность моего сердца – с тобой". Роговцева показала фото с Героем Украины с позывным Да Винчи
"Вся нежность моего сердца – с тобой". Роговцева показала фото с Героем Украины с позывным Да Винчи
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
41-летний Кулеба показал свою мать и завтрак, который она ему приготовила (206811)
2
Клум крупным планом снялась без бюстгальтера, спустив стринги перед камерой (197713)
3
"Чайлдфри ли я? Нет". 32-летняя Дорофеева в ответ на вопрос о беременности показала свой живот. Фото (115736)
4
Невзоров назвал главных садистов в истории России, а также рассказал, кто умер на стульчаке из ворованного трона (95713)
5
"Сексуальная девушка". Избранница экс-супруга Ани Лорак снялась на корточках и с разведенными ногами (77879)
6
"Очень очаровательный ребенок", "Какой симпатюля". 41-летний Ким показал нового члена семьи. Видео (63670)
7
"Попалась падлюка сепаратическая мне". Тина Кароль рассказала, как опоздала на самолет (62795)
8
Макаревич показал, как выглядит сейчас 84-летняя Ахеджакова (49161)
 
 
 
 