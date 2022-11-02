Минздрав Украины пять лет не может запустить уникальное программное обеспечение для борьбы с раком крови – СМИ

Государственный реестр доноров гемопоэтических стволовых клеток в Украине до сих пор не создан Фото: depositphotos.com

По данным журналистов, на начало 2022 года в Украине потребность в трансплантациях костного мозга оценивалась в 2,5 тыс., из них – 750 от доноров, остальные – от самих пациентов.

За рубежом проблема поиска доноров решается через программу Prometheus: это программное обеспечение позволяет создать реестр доноров гемопоэтических стволовых клеток (ГСК), которые необходимы для операций по трансплантации костного мозга пациентам с раком крови.

Программный продукт был установлен еще в 2018 году, специалисты компании Steiner провели в Киеве обучение для представителей Минздрава, выдав им соответствующие сертификаты, пишет сайт. Автор статьи отмечает, что по неизвестным причинам дальнейшая работа с использованием ПО Prometheus не проводилась, поэтому государственный реестр доноров гемопоэтических стволовых клеток в Украине до сих пор не создан.

Delo.ua сообщило, что министру здравоохранения Виктору Ляшко поставщик отправил письмо, в приложении к которому есть, в частности, диск с дистрибутивом ПО реестра живых доноров ГСК Prometheus в обновленной версии и документация администратора ПО.

"Prometheus – всемирно признанная информационная система реестра доноров гемопоэтических клеток. Система ведет учет доноров стволовых клеток и пациентов и ежедневный поиск подходящих доноров для конкретных пациентов. Такой учет позволяет отчитываться WMDA, а также может быть связан с другими реестрами через EMDIS (Европейскую информационную систему доноров костного мозга), международную сеть доноров стволовых клеток, которая в настоящее время охватывает более 90% доноров во всем мире. Prometheus использует 26 реестров из общего количества 40 реестров, подключенных к сети. Кстати, как нам сообщили специалисты компании Steiner, Украина до сих пор не имеет доступа к EMDIS", – сказано в материале.