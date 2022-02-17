В США впервые вылечили от ВИЧ-инфекции женщину

До этого случая болезнь победили двое мужчин, один из них позже скончался Фото: depositphotos.com

Кроме ВИЧ, у женщины средних лет был диагностирован лейкоз. В 2017 году ей сделали трансплантацию стволовых клеток, взятых из пуповинной крови от донора с генетической мутацией, блокирующей проникновение ВИЧ в клетки. Через три года после операции пациентка перестала принимать антиретровирусную терапию, затем вирус перестал обнаруживаться в ее организме.

В отличие от двух других случаев, когда пациентов с ВИЧ удавалось вылечить с помощью пересадки костного мозга от доноров, у женщины не развились побочные эффекты (донорские клетки после трансплантации не "атаковали" реципиента).

Агентство отмечает, что это первый случай выздоровления ВИЧ-инфицированной женщины, два предыдущих случая произошли у мужчин – белого и латиноамериканца.