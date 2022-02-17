В США впервые вылечили от ВИЧ-инфекции женщину

Кроме ВИЧ, у женщины средних лет был диагностирован лейкоз. В 2017 году ей сделали трансплантацию стволовых клеток, взятых из пуповинной крови от донора с генетической мутацией, блокирующей проникновение ВИЧ в клетки. Через три года после операции пациентка перестала принимать антиретровирусную терапию, затем вирус перестал обнаруживаться в ее организме.
В отличие от двух других случаев, когда пациентов с ВИЧ удавалось вылечить с помощью пересадки костного мозга от доноров, у женщины не развились побочные эффекты (донорские клетки после трансплантации не "атаковали" реципиента).
Агентство отмечает, что это первый случай выздоровления ВИЧ-инфицированной женщины, два предыдущих случая произошли у мужчин – белого и латиноамериканца.
Американец Тимоти Браун в 2007 году был признан первым пациентом, победившим ВИЧ, однако он умер в сентябре 2020 года – причиной смерти стал острый лейкоз.
В марте 2019 года жителя Великобритании вылечили от вируса иммунодефицита человека, пересадив стволовые клетки от ВИЧ-резистентного донора, он стал вторым человеком в мире, излеченным от ВИЧ.
В ноябре 2021 года в Украине зарегистрировали 1377 новых случаев ВИЧ-инфекции, у 310 пациентов диагностировали СПИД, а 175 человек умерли от заболевания, сообщал Центр общественного здоровья Министерства здравоохранения.
1 декабря глава Минздрава Виктор Ляшко сообщал, что в Украине почти 257 тыс. человек живут с ВИЧ.