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В Нидерландах обнаружили более агрессивный вариант ВИЧ

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Новый вариант ВИЧ возник после ряда мутаций, считают ученые
Новый вариант ВИЧ возник после ряда мутаций, считают ученые
Фото: depositphotos.com

В Нидерландах выявлен более болезнетворный вариант вируса иммунодефицита человека (ВИЧ), без соответствующего лечения он может приблизительно за два-три года вызвать синдром приобретенного иммунного дефицита (СПИД). Об этом сказано в исследовании ученых из университетов Оксфорда, Амстердама, Парижа, Цюриха, Европейского института биоинформатики, Института Сенгера (Кембридж) и Института Роберта Коха (Берлин), опубликованном 3 февраля Science.

По данным ученых, у людей, инфицированных новым вариантом ВИЧ, количество клеток, играющих важную роль в иммунной системе, уменьшается примерно в два раза быстрее, чем у инфицированных близкородственными штаммами.

Ученые считают, что новый вариант возник после ряда мутаций в конце 1980-х или 1990-х годов, когда антиретровирусное лечение ВИЧ было не так распространено, в связи с чем вирус мог мутировать из-за большого количества зараженных.

Антиретровирусная терапия, обычно используемая для лечения ВИЧ, показала эффективность и по этому варианту, сообщает Science Alert.

Контекст:

В июне 2019 года Минздрав Украины утвердил новый клинический протокол лечения и профилактики ВИЧ, который соответствует новейшим рекомендациям Всемирной организации здравоохранения. 

По данным Центра общественного здоровья Министерства здравоохранения, в ноябре 2021 года в Украине зарегистрировали 1377 новых случаев ВИЧ-инфекции, у 310 пациентов диагностировали СПИД, а 175 человек умерли от заболевания. 

1 декабря глава Минздрава Виктор Ляшко сообщил, что в Украине почти 257 тыс. людей живут с ВИЧ.

Теги: Нидерланды, СПИД, ученые, исследование, ВИЧ/СПИД
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