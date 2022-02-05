В Нидерландах обнаружили более агрессивный вариант ВИЧ

По данным ученых, у людей, инфицированных новым вариантом ВИЧ, количество клеток, играющих важную роль в иммунной системе, уменьшается примерно в два раза быстрее, чем у инфицированных близкородственными штаммами.

Ученые считают, что новый вариант возник после ряда мутаций в конце 1980-х или 1990-х годов, когда антиретровирусное лечение ВИЧ было не так распространено, в связи с чем вирус мог мутировать из-за большого количества зараженных.

Антиретровирусная терапия, обычно используемая для лечения ВИЧ, показала эффективность и по этому варианту, сообщает Science Alert.