В ноябре от СПИДа в Украине умерло около 200 человек – Минздрав

В 2020 году от СПИДа в Украине умерли 2,5 тыс. человек Фото: depositphotos.com

Об этом 14 декабря в Facebook сообщил Центр общественного здоровья Министерства здравоохранения.

Пути инфицирования: гетеросексуальный (938 случаев), гомосексуальный (31), парентеральный (400), вертикальный (219), неизвестный (2).

"ВИЧ-инфекцию, как и многие другие, можно эффективно лечить! В Украине антиретровирусные препараты доступны для каждого человека с ВИЧ и предоставляются бесплатно. Если вовремя выявить ВИЧ и соблюдать назначенное лечение, можно достичь такого уровня, что количество вируса иммунодефицита человека в крови становится настолько мизерным, что он не проявляется в анализе крови", – подчеркнули в посте.

1 декабря глава Минздрава Виктор Ляшко сообщил, что в Украине почти 257 тыс. людей живут с ВИЧ.

"Эпидемия географически неоднородна. Ее нагрузку в большей степени ощущают юго-восточные области Украины – Одесская, Днепропетровская, Николаевская и Донецкая", – сказал министр.

По его словам, у каждого третьего инфекция была выявлена на стадии СПИДа. Каждый третий украинец сегодня не знает о своем статусе.

"Это происходит потому, что люди игнорируют доступную и бесплатную возможность сделать тест на ВИЧ-инфекцию. Как и в случае с эпидемией COVID-19, нам нужен высокий уровень ответственности гражданского общества. Протестироваться на ВИЧ можно у семейного врача, в любом учреждении здравоохранения, предоставляющем услуги в рамках программы медицинских гарантий, а также в пунктах тестирования неправительственных организаций", – уточнил Ляшко.