В Украине в июле от СПИДа умерли более 250 человек – ЦОЗ

В июле этого года в Украине официально зарегистрировали 1426 новых случаев ВИЧ-инфекции, сообщили в ЦОЗ.

Пути инфицирования: гетеросексуальный (845 случаев), гомосексуальный (46), парентеральный (525), вертикальный (146), неизвестный (2).

"Основными рычагами в предупреждении распространения ВИЧ-инфекции является соблюдение здорового образа жизни, отказ от рискованного поведения, в частности употребление инъекционных наркотиков, и обязательное использование презервативов", – сообщили в ЦОЗ.

Контекст:

По словам главы Минздрава Виктора Ляшко, в 2020 году от СПИДа в Украине умерли 2,5 тыс. человек. Он отметил, что несмотря на пандемию COVID-19 в 2020 году удалось провести обследование на выявление ВИЧ/СПИД 2,5 млн человек. По его словам, во время этого обследования 19 тыс. человек узнали о своем ВИЧ-статусе, 18 тыс. из них начали лечение.

Как сообщал "Укринформ" со ссылкой на данные данным Минздрава, с 1987-го по 2020 год в Украине от СПИДа умерло 53,5 тыс. человек. Количество умерших за 2010–2019 годы составляет 33,6 тыс. человек. Основным путем передачи ВИЧ остается половой путь – 71% гетеросексуальный контакт, 3% гомосексуальный.