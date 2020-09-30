Умер первый пациент, победивший ВИЧ

В 2007 году Тимоти Брауну пересадили костный мозг от донора с иммунитетом к ВИЧ, после этого болезнь не возвращалась. Причиной смерти 54-летнего американца стал рецидив лейкемии.

54-летний Тимоти Браун, первый в мире человек, вылечившийся от ВИЧ-инфекции, скончался днем 29 сентября в своем доме в Палм-Спрингс, штат Калифорния. Об этом телеканалу NBC сообщил партнер Брауна Тим Хеффген.

Причиной смерти стал острый лейкоз. Рецидив онкологического заболевания произошел пять месяцев назад.

На прошлой неделе Браун в интервью заявил, что его болезнь неизлечима.

В середине 90-х годов американец, работавший переводчиком в Берлине, узнал, что заразился ВИЧ. В 2006-м ему диагностировали лейкемию.

Он дал согласие на трансплантацию костного мозга от донора с редкой естественной устойчивостью к вирусу. Первая пересадка в 2007 году была успешной частично: признаки ВИЧ исчезли навсегда, а лейкемия – нет. В марте 2008 года Брауну сделали вторую пересадку от того же донора, с тех пор его тесты на онкологические заболевания также были отрицательными.

Браун, известный как "берлинский пациент", часто появлялся на международных конференциях, где обсуждались исследования в области борьбы со СПИДом.

В марте 2020 года стало известно о втором пациенте, которому удалось преодолеть ВИЧ. Жителю Великобритании, страдавшему лимфомой Ходжкина, в 2017 году пересадили костный мозг донора с той же редкой мутацией – полной невосприимчивостью к вирусу иммунодефицита.