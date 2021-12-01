Почти 257 тыс. украинцев живут с ВИЧ, каждый третий не знает о своем статусе – Ляшко

"В нашей стране почти 257 тыс. людей живут с ВИЧ. Эпидемия географически неоднородна. Ее нагрузку в большей степени ощущают юго-восточные области Украины – Одесская, Днепропетровская, Николаевская и Донецкая", – сказал министр.

По его словам, национальная стратегия преодоления эпидемии ВИЧ направлена на профилактику, своевременную диагностику и лечение. В прошлом году 2,5 млн украинцев прошли тестирование на ВИЧ-инфекцию. У 19 тыс. ее выявили, 18 тыс. начали лечение.

"На фоне масштабного расширения доступа к антиретровирусной терапии заболеваемости ВИЧ-инфекцией стабильно снижается. За последние пять лет количество смертей от болезней, обусловленных ВИЧ, уменьшилось в три раза, однако в прошлом году 2,5 тыс. людей с ВИЧ умерли. Основная причина таких последствий – поздняя диагностика заболевания", – рассказал Ляшко.

Он добавил, что у каждого третьего инфекция была выявлена на стадии СПИД. Каждый третий украинец сегодня не знает о своем статусе.

"Это происходит потому, что люди игнорируют доступную и бесплатную возможность сделать тест на ВИЧ-инфекцию. Как и в случае с эпидемией COVID-19, нам нужен высокий уровень ответственности гражджанского общества. Протестироваться на ВИЧ можно у семейного врача, в любом учреждении здравоохранения, предоставляющего услуги в рамках программы медицинских гарантий, а также в пунктах тестирования неправительственных организаций", – уточнил глава Минздрава.