В НКРЭКУ поблагодарили ДТЭК за активную позицию в имплементации европейских правил прозрачности работы энергорынка

Член НКРЭКУ Ольга Бабий: Когда мы обсуждали правки в законопроект №5322, предложения ДТЭК касались именно практических применений, как это будет реализовываться Фото: kievvlast.com.ua

"Я хочу поблагодарить корпорацию ДТЭК за их очень активную позицию в обсуждении данного законопроекта [№5322 "О внесении изменений в некоторые законы Украины по предотвращению злоупотреблений на оптовых энергетических рынках"]. Потому что, действительно, когда мы обсуждали правки, их предложения касались именно практических применений, как это будет реализовываться", – сказала она.

Бабий подчеркнула, что принятие этого законопроекта крайне необходимо для дальнейшего развития экспортно-импортных операций между Украиной и Европой. Она отметила, что Украина должна имплементировать профильный регламент Евросоюза REMIT для выполнения своих международных обязательств по синхронизации и объединению рынков, что позволит "Укрэнерго" и оператору рынка объединиться с участниками европейских рынков.

REMIT (Regulation on Wholesale Energy Market Integrity and Transparency) – это регламент Евросоюза, цель которого – выявлять и предотвращать злоупотребления, влияющие на оптовые энергетические рынки. Регламент содержит следующие основные элементы: обязательство раскрывать инсайдерскую информацию, запрет манипулирования рынком, отчетность по данным.