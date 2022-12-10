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В НКРЭКУ поблагодарили ДТЭК за активную позицию в имплементации европейских правил прозрачности работы энергорынка

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Член НКРЭКУ Ольга Бабий: Когда мы обсуждали правки в законопроект №5322, предложения ДТЭК касались именно практических применений, как это будет реализовываться
Член НКРЭКУ Ольга Бабий: Когда мы обсуждали правки в законопроект №5322, предложения ДТЭК касались именно практических применений, как это будет реализовываться
Фото: kievvlast.com.ua

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), благодарна компании ДТЭК за активную позицию в имплементации европейских правил прозрачности работы энергорынка (REMIT). Об этом заявила член НКРЭКУ Ольга Бабий в ходе закрытой встречи Energy Club. Запись мероприятия опубликована в виде подкаста на сайте проекта.

"Я хочу поблагодарить корпорацию ДТЭК за их очень активную позицию в обсуждении данного законопроекта [№5322 "О внесении изменений в некоторые законы Украины по предотвращению злоупотреблений на оптовых энергетических рынках"]. Потому что, действительно, когда мы обсуждали правки, их предложения касались именно практических применений, как это будет реализовываться", – сказала она.

Бабий подчеркнула, что принятие этого законопроекта крайне необходимо для дальнейшего развития экспортно-импортных операций между Украиной и Европой. Она отметила, что Украина должна имплементировать профильный регламент Евросоюза REMIT для выполнения своих международных обязательств по синхронизации и объединению рынков, что позволит "Укрэнерго" и оператору рынка объединиться с участниками европейских рынков.

REMIT (Regulation on Wholesale Energy Market Integrity and Transparency) – это регламент Евросоюза, цель которого – выявлять и предотвращать злоупотребления, влияющие на оптовые энергетические рынки. Регламент содержит следующие основные элементы: обязательство раскрывать инсайдерскую информацию, запрет манипулирования рынком, отчетность по данным.

Теги: Украина, энергетика, Укрэнерго, ДТЭК, НКРЭКУ, законопроект, Евросоюз, Ольга Бабий, ГП Оператор рынка
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