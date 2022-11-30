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Значительное повышение тарифов на передачу и диспетчеризацию электроэнергии окончательно подкосит бизнес – СМИ

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С начала полномасштабного вторжения экономика уже сократилась на 39,3%, к этому добавились отключения света, пишет "РБК-Украина"
С начала полномасштабного вторжения экономика уже сократилась на 39,3%, к этому добавились отключения света, пишет "РБК-Украина"
Фото: depositphotos.com

Значительное повышение тарифов на передачу и диспетчеризацию электроэнергии, запланированное НКРЭКУ, подкосит бизнес и приведет к сокращению помощи, оказываемой предприятиям Вооруженным силам. Об этом говорится в материале "РБК-Украина".

Издание привело статистику, согласно которой с начала полномасштабного вторжения экономика уже сократилась на 39,3%, к этому добавились отключения света.

"Ряд мощных предприятий, которые генерировали значительную часть бюджетных поступлений и обеспечивали работой десятки тысяч работников, уже приостановили производство из-за отсутствия света. К весне их станет гораздо больше", – прогнозирует издание.

Значительное повышение тарифа на электроэнергию в таких условиях приведет к тому, что бизнес останется без оборотных средств, а соответственно, не сможет удерживать рабочие коллективы и оказывать системную помощь Вооруженным силам Украины, считают авторы материала.

"Компании обеспечивают не только поступления в бюджет, но и потребности ВСУ, причем помощь они организуют за свой счет. И потому, когда мы говорим о повышении тарифов на передачу и диспетчеризацию электроэнергии, мы должны понимать, что средства заберут в том числе и из помощи украинским воинам. Поэтому фактически мы собственными руками отдаляем победу Украины", – объяснила изданию председатель отраслевого совета Федерации металлургов Украины Елена Колесникова.

Контекст:

"РБК-Украина" отмечает, что НКРЭКУ предложила повысить тариф на передачу электроэнергии на 51%, а на диспетчеризацию – сразу на +356%. Объясняется это тем, что "Укрэнерго" не хватает денег, чтобы рассчитываться со своими долгами, пишет агентство.

Объединение предприятий "Укрметаллургпром" выступило против повышения. В Федерации работодателей транспорта Украины заявили, что у "Укрэнерго" есть все резервы для того, чтобы не повышать в 2023 году тарифы на диспетчеризацию электроэнергии, в то время как резкий рост сразу на 273% значительно ухудшит состояние транспортной отрасли Украины. С похожей позицией выступила и Федерация работодателей Украины, а также Федерация металлургов.

Теги: экономика, бюджет, бизнес, Укрэнерго, электричество, тарифы, электроэнергия, НКРЭКУ
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