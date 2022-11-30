Значительное повышение тарифов на передачу и диспетчеризацию электроэнергии окончательно подкосит бизнес – СМИ

С начала полномасштабного вторжения экономика уже сократилась на 39,3%, к этому добавились отключения света, пишет "РБК-Украина" Фото: depositphotos.com

Издание привело статистику, согласно которой с начала полномасштабного вторжения экономика уже сократилась на 39,3%, к этому добавились отключения света.

"Ряд мощных предприятий, которые генерировали значительную часть бюджетных поступлений и обеспечивали работой десятки тысяч работников, уже приостановили производство из-за отсутствия света. К весне их станет гораздо больше", – прогнозирует издание.

Значительное повышение тарифа на электроэнергию в таких условиях приведет к тому, что бизнес останется без оборотных средств, а соответственно, не сможет удерживать рабочие коллективы и оказывать системную помощь Вооруженным силам Украины, считают авторы материала.

"Компании обеспечивают не только поступления в бюджет, но и потребности ВСУ, причем помощь они организуют за свой счет. И потому, когда мы говорим о повышении тарифов на передачу и диспетчеризацию электроэнергии, мы должны понимать, что средства заберут в том числе и из помощи украинским воинам. Поэтому фактически мы собственными руками отдаляем победу Украины", – объяснила изданию председатель отраслевого совета Федерации металлургов Украины Елена Колесникова.