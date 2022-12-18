"Мы спасли картины Примаченко, все остальное сгорело". Новая история в Музее "Голоса Мирных" Фонда Рината Ахметова

"24 февраля я была у дочери и впоследствии уехала на работу. Пока добежала до трассы, там уже шла большая колонна военных, уезжали машины с детьми. В музее начальник отдела культуры нас собрала и говорит мне: "Галина Николаевна, у нас нет хранилища, но давайте где-нибудь спрячем картины Марии Примаченко", – вспоминает женщина.
Вместе с сотрудниками нашли большую кадку: два метра в ширину и столько же в высоту. Все картины Примаченко удалось сложить туда. А на следующий день в музей попал снаряд. Впоследствии начался пожар.
"Позвонил сторож и говорит: "Музей горит, звоните на 101". Я звонила, но трубку никто не брал. Работники вырвали решетку и вынесли картины. Все целые, красивые картины, такие, как были. А все остальное сгорело..." – говорит Галина.
В музее были уникальные авторские ткацкие изделия, работы местных художников, была построена старинная полесская изба с мебелью, полотенцами, одеялами и дорожками, старинные бытовые станки, комната природы с муляжами животных и птиц – все это погибло в пожаре.
"Всего очень жаль. Я пришла в музей только 4 апреля – и когда зашла, не могла выдержать..." – признается смотритель.
С 24 февраля и по 15 марта Галина Николаевна жила одна в подвале. Восьмого марта на поселок сбросили авиабомбу, было много пожаров и разрушений. Взрывной волной Галине повредило ухо. Через неделю ее удалось переправить через реку в безопасное место, где до нее смогли добраться ее дети.
"Мечтаю о мире. Молюсь о наших защитниках – терпение им, мужество, чтобы они все выдержали, чтобы не погибали. Больше ничего не желаю. Все материальное, я в войну поняла, это чушь. Мы все отстроим и все будет хорошо! – говорит женщина.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Музей "Голоса Мирных" Фонда Рината Ахметова – это самый большой в мире архив историй мирных жителей Украины, пострадавших от войны. Архив начситывает уже более 50 тысяч рассказов людей.
Рассказать свою историю можно так: написать ее на своей Facebook-странице с хештегами #Голоса_Мирных, #расскажите_свою_историю и пригласить друзей и родных присоединиться; посетить портал музея и нажать "Рассказать историю"; позвонить на бесплатную горячую линию по номеру 0-800-509-00.
В ноябре музей запустил серию подкастов из интервью известных украинских и зарубежных историков, мыслителей и художников.