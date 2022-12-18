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КУЛЬТУРА

"Мы спасли картины Примаченко, все остальное сгорело". Новая история в Музее "Голоса Мирных" Фонда Рината Ахметова

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С 24 февраля и по 15 марта Галина Николаевна жила одна в подвале
С 24 февраля и по 15 марта Галина Николаевна жила одна в подвале
Фото: civilvoicesmuseum.org

В первые дни полномасштабной войны в историко-краеведческий музей в Иванкове Киевской области попали российские ракеты. Но перед тем, как огонь полностью уничтожил экспонаты и здание, сотрудники смогли спасти гордость музея – коллекцию картин одной из самых известных художниц Украины Марии Примаченко. Смотритель музея Галина Коренная рассказала свою историю Музею "Голоса Мирных" Фонда Рината Ахметова.

"24 февраля я была у дочери и впоследствии уехала на работу. Пока добежала до трассы, там уже шла большая колонна военных, уезжали машины с детьми. В музее начальник отдела культуры нас собрала и говорит мне: "Галина Николаевна, у нас нет хранилища, но давайте где-нибудь спрячем картины Марии Примаченко", – вспоминает женщина.

Вместе с сотрудниками нашли большую кадку: два метра в ширину и столько же в высоту. Все картины Примаченко удалось сложить туда. А на следующий день в музей попал снаряд. Впоследствии начался пожар.

"Позвонил сторож и говорит: "Музей горит, звоните на 101". Я звонила, но трубку никто не брал. Работники вырвали решетку и вынесли картины. Все целые, красивые картины, такие, как были. А все остальное сгорело..." – говорит Галина.

В музее были уникальные авторские ткацкие изделия, работы местных художников, была построена старинная полесская изба с мебелью, полотенцами, одеялами и дорожками, старинные бытовые станки, комната природы с муляжами животных и птиц – все это погибло в пожаре.

"Всего очень жаль. Я пришла в музей только 4 апреля – и когда зашла, не могла выдержать..." – признается смотритель.

С 24 февраля и по 15 марта Галина Николаевна жила одна в подвале. Восьмого марта на поселок сбросили авиабомбу, было много пожаров и разрушений. Взрывной волной Галине повредило ухо. Через неделю ее удалось переправить через реку в безопасное место, где до нее смогли добраться ее дети.

"Мечтаю о мире. Молюсь о наших защитниках – терпение им, мужество, чтобы они все выдержали, чтобы не погибали. Больше ничего не желаю. Все материальное, я в войну поняла, это чушь. Мы все отстроим и все будет хорошо! – говорит женщина. 

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Музей "Голоса Мирных" Фонда Рината Ахметова – это самый большой в мире архив историй мирных жителей Украины, пострадавших от войны. Архив начситывает уже более 50 тысяч рассказов людей.

Рассказать свою историю можно так: написать ее на своей Facebook-странице с хештегами #Голоса_Мирных, #расскажите_свою_историю и пригласить друзей и родных присоединиться; посетить портал музея и нажать "Рассказать историю"; позвонить на бесплатную горячую линию по номеру 0-800-509-00.

В ноябре музей запустил серию подкастов из интервью известных украинских и зарубежных историков, мыслителей и художников.

Теги: пожар, война, Киевская область, Фонд Рината Ахметова, история, картина, война России против Украины, пострадавшие, музей, разрушения, картины, художница, Мария Примаченко
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