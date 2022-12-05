ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

Фонд Рината Ахметова объявил победителей конкурса эссе "Война в судьбе моей семьи"

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
В финал конкурса вышли 211 участников
В финал конкурса вышли 211 участников
Фото предоставлено пресс-службой Фонда Рината Ахметова

Фонд Рината Ахметова назвал победителей конкурса, состоявшегося в рамках проекта "Музей "Голоса Мирных. Дети". Об этом сообщает издание "ГОРДОН".

В ноябре экспертный совет конкурса эссе "Война в судьбе моей семьи" определил 211 финалистов среди учащихся школ Киева, Киевской, Винницкой, Днепропетровской и Черниговской областей. Финалистами стали участники, работы которых прошли отборочный этап и были допущены к оценке жюри.

На следующем этапе, состоявшемся в начале декабря, члены жюри определили победителей конкурса (первое, второе и третье места).

Имена победителей можно узнать здесь.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Музей "Голоса Мирных" Фонда Рината Ахметова – это самый большой в мире архив историй мирных жителей Украины, пострадавших от войны. Его миссия – собрать и поделиться историями мирных жителей, пострадавших во время войны РФ против Украины. Архив музея насчитывает уже более 50 тыс. историй.

Рассказать свою историю можно так: написать ее на своей Facebook-странице с хештегами #Голоса_Мирных, #расскажите_свою_историю и пригласить друзей и родных присоединиться; посетить портал музея и нажать "Рассказать историю"; позвонить на бесплатную горячую линию по номеру 0-800-509-00.

В ноябре музей запустил серию подкастов из интервью известных украинских и зарубежных историков, мыслителей и художников.

Теги: Украина, война, конкурс, Фонд Рината Ахметова, дети, война России против Украины, музей
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