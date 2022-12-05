Фонд Рината Ахметова объявил победителей конкурса эссе "Война в судьбе моей семьи"

В ноябре экспертный совет конкурса эссе "Война в судьбе моей семьи" определил 211 финалистов среди учащихся школ Киева, Киевской, Винницкой, Днепропетровской и Черниговской областей. Финалистами стали участники, работы которых прошли отборочный этап и были допущены к оценке жюри.
На следующем этапе, состоявшемся в начале декабря, члены жюри определили победителей конкурса (первое, второе и третье места).
Имена победителей можно узнать здесь.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Музей "Голоса Мирных" Фонда Рината Ахметова – это самый большой в мире архив историй мирных жителей Украины, пострадавших от войны. Его миссия – собрать и поделиться историями мирных жителей, пострадавших во время войны РФ против Украины. Архив музея насчитывает уже более 50 тыс. историй.
Рассказать свою историю можно так: написать ее на своей Facebook-странице с хештегами #Голоса_Мирных, #расскажите_свою_историю и пригласить друзей и родных присоединиться; посетить портал музея и нажать "Рассказать историю"; позвонить на бесплатную горячую линию по номеру 0-800-509-00.
В ноябре музей запустил серию подкастов из интервью известных украинских и зарубежных историков, мыслителей и художников.