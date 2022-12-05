Фонд Рината Ахметова объявил победителей конкурса эссе "Война в судьбе моей семьи"

В ноябре экспертный совет конкурса эссе "Война в судьбе моей семьи" определил 211 финалистов среди учащихся школ Киева, Киевской, Винницкой, Днепропетровской и Черниговской областей. Финалистами стали участники, работы которых прошли отборочный этап и были допущены к оценке жюри.

На следующем этапе, состоявшемся в начале декабря, члены жюри определили победителей конкурса (первое, второе и третье места).

Имена победителей можно узнать здесь.

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