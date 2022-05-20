Фонд Рината Ахметова создал справочник служб по делам детей и семьи

Из справочника по каждой области Украины можно узнать:
- актуальные номера стационарных/мобильных телефонов/электронные адреса специалистов;
- какие формы устройства активны в области;
- какие формы устройства приостановлены в области;
- телефон горячей линии, на которую можно обратиться по поводу работы службы по делам детей области.
Фонд опубликовал данные по Черновицкой, Закарпатской, Ивано-Франковской и Тернопольской областям и планирует регулярно добавлять данные о новых областях.
Инфографика: akhmetovfoundation.org
Инфографика: akhmetovfoundation.org
Инфографика: akhmetovfoundation.org
Инфографика: akhmetovfoundation.org
Контекст:
Программа "Сиротству – нет!" начата Фондом Рината Ахметова 1 июня 2008 года. Цель программы – чтобы каждый ребенок рос и воспитывался в семье, проект способствует национальному усыновлению, оказывает поддержку семьям опекунов, приемным семьям и детским домам семейного типа.