Фонд Рината Ахметова создал справочник служб по делам детей и семьи

Фонд опубликовал данные по Черновицкой, Закарпатской, Ивано-Франковской и Тернопольской областям Фото: depositphotos.com

актуальные номера стационарных/мобильных телефонов/электронные адреса специалистов;

какие формы устройства активны в области;

какие формы устройства приостановлены в области;

телефон горячей линии, на которую можно обратиться по поводу работы службы по делам детей области.

Из справочника по каждой области Украины можно узнать:

Фонд опубликовал данные по Черновицкой, Закарпатской, Ивано-Франковской и Тернопольской областям и планирует регулярно добавлять данные о новых областях.

фотогалерея ( 1 из 4) Инфографика: akhmetovfoundation.org Инфографика: akhmetovfoundation.org Инфографика: akhmetovfoundation.org Инфографика: akhmetovfoundation.org