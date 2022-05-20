ГОРДОН
 
 
ОБЩЕСТВО

Фонд Рината Ахметова создал справочник служб по делам детей и семьи

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
 
|
Фонд опубликовал данные по Черновицкой, Закарпатской, Ивано-Франковской и Тернопольской областям
Фонд опубликовал данные по Черновицкой, Закарпатской, Ивано-Франковской и Тернопольской областям
Фото: depositphotos.com

Из-за войны в Украине изменились контактные данные представителей служб по делам детей, отвечающих за усыновление, опеку или попечительство, временное устройство и приемное отцовство. Чтобы помочь потенциальным усыновителям и опекунам быстро получить совет и помощь специалистов, Фонд Рината Ахметова в рамках программы "Ринат Ахметов – детям. Сиротству – нет!" создал собственный онлайн-справочник по актуальным контактным данным всех областных служб по делам детей Украины. Об этом 20 мая сообщили в пресс-службе Фонда.

Из справочника по каждой области Украины можно узнать:
  • актуальные номера стационарных/мобильных телефонов/электронные адреса специалистов;
  • какие формы устройства активны в области;
  • какие формы устройства приостановлены в области;
  • телефон горячей линии, на которую можно обратиться по поводу работы службы по делам детей области.

Фонд опубликовал данные по Черновицкой, Закарпатской, Ивано-Франковской и Тернопольской областям и планирует регулярно добавлять данные о новых областях.

Контекст:

Программа "Сиротству – нет!" начата Фондом Рината Ахметова 1 июня 2008 года. Цель программы – чтобы каждый ребенок рос и воспитывался в семье, проект способствует национальному усыновлению, оказывает поддержку семьям опекунов, приемным семьям и детским домам семейного типа.

Теги: усыновление, Фонд Рината Ахметова
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Я принимаю это и благодарю за безграничную любовь, которой научила". Бадоев сообщил о смерти матери
"Я принимаю это и благодарю за безграничную любовь, которой научила". Бадоев сообщил о смерти матери
  "Деньги этот концерт не принесет. Он просто такую тень бросил на меня". Билык высказалась о гастролирующем в РФ экс-супруге Ахмадове
  "Деньги этот концерт не принесет. Он просто такую тень бросил на меня". Билык высказалась о гастролирующем в РФ экс-супруге Ахмадове
"Давно выжившие из ума восковые гниды". Гордон показал шестерых российских артистов, которые поддержали убийство украинцев
"Давно выжившие из ума восковые гниды". Гордон показал шестерых российских артистов, которые поддержали убийство украинцев
Хименес-Браво: Я изучал историю Украины. Объединенные украинцы против Московии. Ничего не изменилось, враг все тот же
Хименес-Браво: Я изучал историю Украины. Объединенные украинцы против Московии. Ничего не изменилось, враг все тот же
Отец и сын Чмерковские строят для переселенцев во Львовской области модульный городок
Отец и сын Чмерковские строят для переселенцев во Львовской области модульный городок
Решетник спел "Ой, у лузі червона калина". Видео
Решетник спел "Ой, у лузі червона калина". Видео
Барских выступит с благотворительными концертами в Германии
Барских выступит с благотворительными концертами в Германии
"Не надо мне писать, чтобы я ехала к москалям". Назвавшая ЛГБТ-ориентацию грехом Федишин покинула Украину
"Не надо мне писать, чтобы я ехала к москалям". Назвавшая ЛГБТ-ориентацию грехом Федишин покинула Украину
  "Господи, что я по этой страдал жизни и родине?! Ну тебя к черту!" Быков прочитал новое стихотворение "Вторая смерть"
  "Господи, что я по этой страдал жизни и родине?! Ну тебя к черту!" Быков прочитал новое стихотворение "Вторая смерть" G
Дмитрий ГОРДОН
"Страшная разлука, тоска по тебе невероятная". Матвиенко посвятила пост своему мужу
"Страшная разлука, тоска по тебе невероятная". Матвиенко посвятила пост своему мужу
Роднянский рассекретил название сериала о Путине
Роднянский рассекретил название сериала о Путине
"У нас родилась еще одна прекрасная девочка". Эд Ширан во второй раз стал отцом
"У нас родилась еще одна прекрасная девочка". Эд Ширан во второй раз стал отцом
Опубликованы фото с похорон Кравчука, в том числе посмертный снимок. Эксклюзив от Гордона. Фоторепортаж
Опубликованы фото с похорон Кравчука, в том числе посмертный снимок. Эксклюзив от Гордона. Фоторепортаж G
"А я просто українка, україночка". Муж Мозговой показал их дочь. Фото
"А я просто українка, україночка". Муж Мозговой показал их дочь. Фото
Принц Уильям и его жена Кэтрин встретились с Томом Крузом на благотворительном кинопоказе в Лондоне. Фото
Принц Уильям и его жена Кэтрин встретились с Томом Крузом на благотворительном кинопоказе в Лондоне. Фото
Принцу Чарльзу в Канаде от имени Зеленского вручили марку о российском корабле, посланном украинским пограничником
Принцу Чарльзу в Канаде от имени Зеленского вручили марку о российском корабле, посланном украинским пограничником
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
Американский эксперт подробно описала запах, исходящий от Путина (542914)
2
"Они бухали водяру и жрали кошачий корм". Дочь владельца АТБ Буткевич рассказала о российских оккупантах, захвативших склад продуктов (360800)
3
Экс-супруг Ани Лорак снялся в плавках, обнимая свою новую девушку в микробикини (76290)
4
Ласточкин о работе в РФ после 2014 года: Я возлагал надежды на этот проект и взял кредит у продюсера, купил квартиру (29763)
5
"Это просто ужас", "Срамота". Волочкова в купальнике возмутила сеть новым шпагатом. Фото (25608)
6
"Давно выжившие из ума восковые гниды". Гордон показал шестерых российских артистов, которые поддержали убийство украинцев (17052)
7
"Родина – это не жопа президента, которую надо все время мусолить, целовать". Лидер ДДТ обратился со сцены к российским зрителям (16419)
8
"Естественная красота". Ребрик снялась в платье-вышиванке с высокими разрезами (15630)
 
 
 
 