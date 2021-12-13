Через "Дію" можно будет подать заявку, чтобы стать кандидатом в усыновители

Сейчас, чтобы стать усыновителем, нужно собирать бумажные документы, нести их в службы по делам детей и долго ждать результата.

Онлайн-услуга должна облегчить предоставление необходимых документов для людей, желающих усыновить ребенка. Также она ускорит проверку документов работниками службы по делам детей. Кроме того, онлайн-услуга позволит свести к минимуму коррупционную составляющую.

Новая услуга также дает возможность получить онлайн-консультацию по вопросам усыновления через портал "Дія".

В настоящее время Минсоцполитики разрабатывает предложения по реализации этого проекта от регионов и соответствующих государственных органов.