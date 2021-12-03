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На основе отрицательного ПЦР-теста из лаборатории "Новая диагностика" можно сгенерировать COVID-сертификат в "Дії"

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Отделения лаборатории "Новая диагностика" работают круглосуточно
Отделения лаборатории "Новая диагностика" работают круглосуточно
Фото: 24lab.doctor

COVID-сертификат можно подтянуть в приложении "Дія" на основании отрицательного ПЦР-теста, сделанного в лаборатории "Новая диагностика". Тест стоит 599 грн и действует 72 часа с момента сдачи. Детали по ссылке.

Как создать COVID-сертификат?

  • Авторизируйтесь в "Дії" удобным способом или установите его из App Store, Google Play, AppGallery или по ссылке go.diia.app.
     
  • На главном экране нажмите "Добавить COVID-сертификат" или в услугах выберите "COVID-сертификат" и нажмите "Начать".
     
  • Среди типов сертификатов выберите "COVID-сертификат на основании ПЦР-теста".
     
  • Согласуйте передачу медицинских данных и нажмите "Получить сертификат", без этой информации сертификат не появится в приложении.

После этого сертификат станет рядом с другими цифровыми документами. Данные защищены и автоматически подтянутся. Процесс займет несколько минут. Все быстро и удобно.

Важно! Чтобы избежать очередей, запишитесь на ПЦР-тестирование через горячую линию 0-800-312-112 (круглосуточно, звонки в пределах Украины безвозмездны).

Отделения лаборатории "Новая диагностика" круглосуточны и доступны в городах: Киев, Белая Церковь, Вишневое, Винница, Днепр, Житомир, Ивано-Франковск, Кривой Рог, Кропивницкий, Луцк, Львов, Николаев, Одесса, Полтава, Ровно, Тернополь, Ужгород, Харьков, Херсон и Яремче.

Адреса отделений и график работы уточняйте по телефону 0-800-312-112 (круглосуточно, звонки по Украине бесплатно) или смотрите на сайте.

Лицензия Министерства здравоохранения Украины №АЭ-638144 от 20.02.2015.

Теги: здоровье, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, тестирование
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