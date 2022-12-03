Фонд Рината Ахметова принял участие в панельной дискуссии "История и память в условиях информационной войны России против Украины"

В ходе дискуссии участники обсудили, как понимать вопросы похищенной истории, как формируется историческая память и как донести память и историю молодому поколению Фото: akhmetovfoundation.org

Участники дискуссии сосредоточились на вопросах формирования национальной памяти в условиях информационной войны, а также на "оккупации" Россией истории Украины.

"Сейчас, проживая войну всей страной, мы имеем уникальную возможность и уникальную обязанность собирать свидетельства о ней не только для себя, но и для всего мира. И делать это таким образом, чтобы максимально точно и максимально глубоко передавать правду войны и ее ужасы, а также понимание людьми причины этой войны", – отметила член наблюдательного совета Фонда Рината Ахметова Наталья Емченко.

В ходе дискуссии участники обсудили, как понимать вопросы похищенной истории, как формируется историческая память и как донести память и историю молодому поколению.

"300 лет украинская история оккупирована, и оккупация Украины сейчас – это следствие оккупации нашей истории. Поэтому самое главное, что мы должны сделать, – вернуть себе собственную историю. И это невозможно сделать без сотрудничества с Европой, ведь Украина всегда была частью европейского мира. Также мы должны снова научиться помнить. И эта война дает нам шанс, как нации, вернуть себе право на память, культуру памяти, саму память", – подчеркнула Емченко.

Фонд Рината Ахметова подписал меморандумы о сотрудничестве в сфере образования и науки, научной и научно-технической, информационной и просветительской деятельности с Университетом Марии Кюри-Склодовской в Люблине и Национальным университетом имени Тараса Шевченко в Киеве.

"Основным фундаментом и источником для дальнейших научных исследований являются свидетельства людей, вошедшие в Музей "Голоса Мирных" Фонда Рината Ахметова. Это самый большой в мире архив историй мирных жителей Украины, пострадавших от войны. Он уже насчитывает более 50 тысяч историй из первых уст. За 17 лет работы помощь и информационная поддержка от Фонда Рината Ахметова охватила почти 25 млн человек – это больше, чем каждый второй житель Украины", – отметили в Фонде.