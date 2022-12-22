Оккупанты обстреляли три города Донецкой области, в ОВА опубликовали фото последствий атаки

Он подчеркнул, что всюду пострадали исключительно гражданские и гражданская инфраструктура.

"В Часовом Яру один человек погиб, двое ранены, повреждены дома – всего по городу прилетело около 15 снарядов. В Краматорске россияне попали на территорию предприятия и в одну из школ – без пострадавших", – сообщил Кириленко.

Последствия обстрелов Курахово власти еще выясняют.

Кириленко также опубликовал фото последствий атаки.

Контекст:

Россия начала полномасштабную войну против Украины 24 февраля. В начале апреля оккупантов изгнали из северных областей Украины, бои продолжаются на востоке и юге страны.

В конце августа ВСУ контролировали 45% территории Донецкой области. Позже стало известно об освобождении новых территорий.