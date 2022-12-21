Оккупанты ударили по Курахово, один человек ранен, повреждены два жилых дома – ОВА

"По меньшей мере, один человек ранен, повреждены две пятиэтажки и частные автомобили – таковы последствия обстрела российской артиллерией Курахово. Россияне ударили по центру города около 21.00. Наверняка зная, куда целятся, и понимая, что нанесут ущерб только гражданским", – написал Кириленко.
По его словам, за вчерашний день противник наносил удары по Курахово несколько раз.
"Несколькими часами ранее российские оккупанты крупнокалиберной артиллерией целились по инфраструктурным объектам, пытаясь лишить людей газа, света и тепла. Страна-террорист свою неспособность противостоять нашему войску компенсирует террором против гражданского населения. И за все это обязательно ответит", – подчеркнул глава ОВА.
Россия начала полномасштабную войну против Украины 24 февраля. В начале апреля оккупантов изгнали из северных областей Украины, бои продолжаются на востоке и юге страны.
В конце августа ВСУ контролировали 45% территории Донецкой области. Позже стало известно об освобождении новых территорий.
Президент Украины Владимир Зеленский в своем обращении 26 октября говорил, что в районе Бахмута и Авдеевки идут самые жестокие бои, 12 ноября он объяснил, что на этих направлениях – "ад".