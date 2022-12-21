Оккупанты ударили по Курахово, один человек ранен, повреждены два жилых дома – ОВА

По словам Кириленко, за вчерашний день противник наносил удары по Курахово несколько раз Фото: Павло Кириленко / Донецька ОДА (ОВА) / Telegram

"По меньшей мере, один человек ранен, повреждены две пятиэтажки и частные автомобили – таковы последствия обстрела российской артиллерией Курахово. Россияне ударили по центру города около 21.00. Наверняка зная, куда целятся, и понимая, что нанесут ущерб только гражданским", – написал Кириленко.

По его словам, за вчерашний день противник наносил удары по Курахово несколько раз.

"Несколькими часами ранее российские оккупанты крупнокалиберной артиллерией целились по инфраструктурным объектам, пытаясь лишить людей газа, света и тепла. Страна-террорист свою неспособность противостоять нашему войску компенсирует террором против гражданского населения. И за все это обязательно ответит", – подчеркнул глава ОВА.