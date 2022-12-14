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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Оккупанты ночью ударили по Курахово из С-300 – глава ОВА

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Российские оккупанты продолжают обстреливать Донецкую область
Российские оккупанты продолжают обстреливать Донецкую область
Фото: Павло Кириленко / Facebook

В ночь на 14 декабря российские оккупанты обстреляли Курахово Донецкой области. Об этом в Facebook сообщил глава областной военной администрации Павел Кириленко.

"На донецком направлении без жертв, но есть разрушения. После полуночи россияне нанесли удар из С-300 по Курахово и обстреляли Кураховку – повреждены два дома и здание предприятия. Под артиллерийским огнем – Марьинка, Красногоровка, Новомихайловка и Георгиевка. В Красногоровке – прямое попадание в дом", – написал он.

Кириленко добавил, что на горловском направлении зафиксированы интенсивные обстрелы Соледарской общины.

"В Парасковеевке поврежден детсад, четыре дома и помещения предприятия; также в общине под обстрелами Яковлевка, Бахмутское и Раздольевка. Зафиксированы прилеты в окрестностях Торецкой и Часовоярской общин. Без пострадавших. На лисичанском направлении более 30 снарядов россияне выпустили по Торскому и Заречному Лиманской общины. Информация о пострадавших не поступала", – сообщил глава ОВА.

https://www.facebook.com/pavlokyrylenko.donoda/posts/pfbid02hCovUsgworBKNvLDqgPdEPUef23MoAfbeJRfcY6V9ibLVsKkHyWUWQ3W9Y2X7fg4l

Контекст:

В конце августа ВСУ контролировали 45% территории Донецкой области. Позже стало известно об освобождении новых территорий.

Россияне регулярно наносят ракетные удары по Краматорску – как по промышленным предприятиям, так и по жилым кварталам.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Донецкая область, Марьинка, Красногоровка, Курахово, обстрелы, война России против Украины, С-300, Павел Кириленко
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