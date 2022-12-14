Оккупанты ночью ударили по Курахово из С-300 – глава ОВА

"На донецком направлении без жертв, но есть разрушения. После полуночи россияне нанесли удар из С-300 по Курахово и обстреляли Кураховку – повреждены два дома и здание предприятия. Под артиллерийским огнем – Марьинка, Красногоровка, Новомихайловка и Георгиевка. В Красногоровке – прямое попадание в дом", – написал он.

Кириленко добавил, что на горловском направлении зафиксированы интенсивные обстрелы Соледарской общины.

"В Парасковеевке поврежден детсад, четыре дома и помещения предприятия; также в общине под обстрелами Яковлевка, Бахмутское и Раздольевка. Зафиксированы прилеты в окрестностях Торецкой и Часовоярской общин. Без пострадавших. На лисичанском направлении более 30 снарядов россияне выпустили по Торскому и Заречному Лиманской общины. Информация о пострадавших не поступала", – сообщил глава ОВА.