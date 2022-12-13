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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Семь человек погибли в Украине, 33 получили ранения в результате обстрелов со стороны РФ 12 декабря – ОП

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Россияне продолжают обстреливать гражданскую инфраструктуру Украины
Россияне продолжают обстреливать гражданскую инфраструктуру Украины
Фото: ТИМОШЕНКО Офіс Президента / Telegram

Жертвами российской агрессии 12 декабря стали 12 мирных жителей Украины. Об этом, ссылаясь на данные областных военных администраций, сообщил замглавы Офиса президента Кирилл Тимошенко.

Еще 33 человека, по этим данным, получили вчера ранения. 

Согласно сообщению, больше всего от обстрелов за минувшие сутки пострадало гражданское население Донецкой (трое погибших и 16 раненых) и Херсонской областей (трое погибших и 15 раненых). 

Также раненые есть в Запорожской, Николаевской и Харьковской областях. 

По информации Генерального штаба Вооруженных сил Украины, РФ вчера нанесла по Украине семь ракетных ударов, пять из которых – по гражданской инфраструктуре Константиновки Донецкой области. Также оккупанты обстреливали населенные пункты Украины из артиллерии. 

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Точное количество жертв полномасштабной российской агрессии пока неизвестно. По данным МВД Украины, на 4 декабря было известно о гибели более 9400 мирных жителей, в том числе 461 ребенка. Как минимум 6800 украинцев травмированы. В то же время в статистике не учтены данные с оккупированных территорий. Только в Мариуполе Донецкой области, по разным оценкам, погибло от 20 тыс. до 25 тыс. мирных жителей.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Донецкая область, Херсонская область, Харьковская область, Константиновка, Запорожская область, Николаевская область, артиллерия, обстрелы, война России против Украины, инфраструктура, погибшие, ранение, Кирилл Тимошенко
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