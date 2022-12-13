Семь человек погибли в Украине, 33 получили ранения в результате обстрелов со стороны РФ 12 декабря – ОП

Еще 33 человека, по этим данным, получили вчера ранения.

Согласно сообщению, больше всего от обстрелов за минувшие сутки пострадало гражданское население Донецкой (трое погибших и 16 раненых) и Херсонской областей (трое погибших и 15 раненых).

Также раненые есть в Запорожской, Николаевской и Харьковской областях.

По информации Генерального штаба Вооруженных сил Украины, РФ вчера нанесла по Украине семь ракетных ударов, пять из которых – по гражданской инфраструктуре Константиновки Донецкой области. Также оккупанты обстреливали населенные пункты Украины из артиллерии.

Война России против Украины. Главное (обновляется)