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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Российскому депутату в Украине сообщили о подозрении. Нацполиция нашла у него 11 квартир в Киеве

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Фото: Андрющенко Time / Telegram

Правоохранители сообщили о подозрении депутату российской Госдумы за посягательство на территориальную целостность Украины. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции в Telegram 13 декабря.

Сотрудники следственного управления Главного управления Национальной полиции в Автономной Республике Крым и Севастополе проводят досудебное расследование по противоправной деятельности российского политика, 1968 года рождения, говорится в сообщении.

По данным следствия, перед полномасштабным вторжением подозреваемый в качестве депутата нынешнего созыва государственной думы РФ голосовал среди других депутатов о предоставлении разрешения на ведение войск на территорию Украины.

Сам он является уроженцем Мариуполя Донецкой области. В полиции сообщают, что фигурант в этом году награжден медалью "За отвагу" и "боевой" медалью "За освобождение Мариуполя" приказом так называемого "главы" незаконного формирования "ДНР" Дениса Пушилина.

В ходе досудебного расследования правоохранители провели восемь санкционированных Голосеевским судом Киева обысков. Были обнаружены и изъяты оригиналы документов, подтверждающих наличие у подозреваемого 11 квартир в Киеве, говорится в сообщении.

Полиция не назвала имени подозреваемого, однако советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко сообщил, что речь идет о Дмитрии Саблине.

"Наверное, именно за такую предусмотрительность вчера ему накололи еще один орден в Кремле. За квартиру мужество. Потому что так откровенно готовить подушку на случай негативного наступления – настоящее геройство. Хотя это не точно", – написал он в Telegram.

Андрющенко предложил заселить в квартиры Саблина беженцев из Мариуполя.

"Ну вот логично, квартиры Саблина быстренько национализировать и передать для расселения мариупольцам в эвакуации. Что-то подсказывает, там не однокомнатные клетки, так что не одна семья найдет убежище. Правило бумеранга должно работать", – заявил он.

Теги: Россия, недвижимость, Госдума, российская агрессия, война России против Украины, Национальная полиция, подозрение, Петр Андрющенко
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