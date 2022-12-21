В Донецкой области оккупанты ведут обстрелы по всей линии фронта. За сутки погибли два человека, разрушены жилые дома и детсад – ОВА

На волновахском направлении один человек погиб, двое получили ранения в Угледаре. На территории общины под обстрел также попала Богоявленка – там без пострадавших.

"На донецком направлении без жертв, но есть разрушения. В Курахово повреждены четыре дома и инфраструктурный объект, в Кураховке – три дома и хозяйственные постройки. Также ночью и утром обстрелам подверглись Авдеевка, Марьинка и Красногоровка", – написал Кириленко.

На горловском направлении, по данным главы ОВА, противник днем нанес ракетный удар по Константиновке. В результате поврежден детсад и два дома. В Бахмуте пять мирных жителей получили ранения, поврежден один дом.

На лисичанском направлении один человек погиб в Торском Лиманской общины.