В Донецкой области оккупанты ведут обстрелы по всей линии фронта. За сутки погибли два человека, разрушены жилые дома и детсад – ОВА

На волновахском направлении один человек погиб, двое получили ранения в Угледаре. На территории общины под обстрел также попала Богоявленка – там без пострадавших.
"На донецком направлении без жертв, но есть разрушения. В Курахово повреждены четыре дома и инфраструктурный объект, в Кураховке – три дома и хозяйственные постройки. Также ночью и утром обстрелам подверглись Авдеевка, Марьинка и Красногоровка", – написал Кириленко.
На горловском направлении, по данным главы ОВА, противник днем нанес ракетный удар по Константиновке. В результате поврежден детсад и два дома. В Бахмуте пять мирных жителей получили ранения, поврежден один дом.
На лисичанском направлении один человек погиб в Торском Лиманской общины.
Россия начала полномасштабную войну против Украины 24 февраля. В начале апреля оккупантов изгнали из северных областей Украины, бои продолжаются на востоке и юге страны.
В конце августа ВСУ контролировали 45% территории Донецкой области. Позже стало известно об освобождении новых территорий.
Президент Украины Владимир Зеленский в своем обращении 26 октября говорил, что в районе Бахмута и Авдеевки идут самые жестокие бои, 12 ноября он объяснил, что на этих направлениях – "ад".