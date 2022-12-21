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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Донецкой области оккупанты ведут обстрелы по всей линии фронта. За сутки погибли два человека, разрушены жилые дома и детсад – ОВА

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Оккупанты ежедневно обстреливают Донецкую область
Оккупанты ежедневно обстреливают Донецкую область
Фото: Павло Кириленко / Донецька ОДА (ОВА) / Telegram

В Донецкой области российские оккупанты минувшей ночью вели обстрелы по всей линии фронта от Угледара до Лимана. Об этом в Telegram 21 декабря сообщил глава областной военной администрации Павел Кириленко.

На волновахском направлении один человек погиб, двое получили ранения в Угледаре. На территории общины под обстрел также попала Богоявленка – там без пострадавших.

"На донецком направлении без жертв, но есть разрушения. В Курахово повреждены четыре дома и инфраструктурный объект, в Кураховке – три дома и хозяйственные постройки. Также ночью и утром обстрелам подверглись Авдеевка, Марьинка и Красногоровка", – написал Кириленко.

На горловском направлении, по данным главы ОВА, противник днем нанес ракетный удар по Константиновке. В результате поврежден детсад и два дома. В Бахмуте пять мирных жителей получили ранения, поврежден один дом.

На лисичанском направлении один человек погиб в Торском Лиманской общины.

Контекст:

Россия начала полномасштабную войну против Украины 24 февраля. В начале апреля оккупантов изгнали из северных областей Украины, бои продолжаются на востоке и юге страны.

В конце августа ВСУ контролировали 45% территории Донецкой области. Позже стало известно об освобождении новых территорий.

Президент Украины Владимир Зеленский в своем обращении 26 октября говорил, что в районе Бахмута и Авдеевки идут самые жестокие бои, 12 ноября он объяснил, что на этих направлениях – "ад".

Теги: Россия, Украина, Донецкая область, Лиман, Лисичанск, Авдеевка, Красногоровка, Курахово, жертвы, обстрелы, Бахмут, пострадавшие, Угледар, Павел Кириленко, российские оккупанты
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