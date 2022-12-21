"Похищали и пытали украинцев, имитировали расстрел и захоронение живьем". В суд направлено обвинение против пяти боевиков, действовавших в Донецкой области

В Офисе генпрокурора отметили, что с 2014 года на оккупированной территории Донецкой области, кроме незаконного "министерства государственной безопасности "ДНР", действовала еще одна террористическая организация – "Калининская исправительная колония №27", в состав которых входило 17 боевиков.
"Среди участников – представители местного криминалитета и бывшие работники правоохранительных органов. Они похищали и пытали украинцев, которые не признавали так называемую "ДНР". Чтобы заставить их признаться якобы в шпионаже и других надуманных преступлениях, угрожали пытками и убийством детей и жен. Если угрозы не помогали, они имитировали расстрел и даже захоронение живьем", – говорится в сообщении.
Всем участникам группировки сообщили о подозрении. Им инкриминированы государственная измена, создание террористической организации, нарушение законов и обычаев войны (ст. 111, ст. 258-3 и ст. 438 Уголовного кодекса Украины).
Как добавили в ведомстве, после проведения всех следственных действий материалы в отношении еще 12 человек будут также направлены в суд.
В 2014–2015 годах Россия под руководством Путина сначала незаконно аннексировала украинский Крым, а затем оккупировала часть Донецкой и Луганской областей, "назначив управлять" захваченными регионами представителей боевиков "ДНР" и "ЛНР".
24 февраля президент России Владимир Путин объявил о вторжении в Украину под видом ее "демилитаризации" и "денацификации".