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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Похищали и пытали украинцев, имитировали расстрел и захоронение живьем". В суд направлено обвинение против пяти боевиков, действовавших в Донецкой области

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17 боевикам сообщили о подозрении, в отношении пяти следствие уже завершено
17 боевикам сообщили о подозрении, в отношении пяти следствие уже завершено
Фото: Офіс Генерального прокурора

Офис генерального прокурора направил в суд обвинительный акт в отношении пяти человек, которые, по данным следствия, похищали, пытали и издевались над украинцами в Донецкой области. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

В Офисе генпрокурора отметили, что с 2014 года на оккупированной территории Донецкой области, кроме незаконного "министерства государственной безопасности "ДНР", действовала еще одна террористическая организация – "Калининская исправительная колония №27", в состав которых входило 17 боевиков.

"Среди участников – представители местного криминалитета и бывшие работники правоохранительных органов. Они похищали и пытали украинцев, которые не признавали так называемую "ДНР". Чтобы заставить их признаться якобы в шпионаже и других надуманных преступлениях, угрожали пытками и убийством детей и жен. Если угрозы не помогали, они имитировали расстрел и даже захоронение живьем", – говорится в сообщении.

Всем участникам группировки сообщили о подозрении. Им инкриминированы государственная измена, создание террористической организации, нарушение законов и обычаев войны (ст. 111, ст. 258-3 и ст. 438 Уголовного кодекса Украины).

Как добавили в ведомстве, после проведения всех следственных действий материалы в отношении еще 12 человек будут также направлены в суд.

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Контекст:

В 2014–2015 годах Россия под руководством Путина сначала незаконно аннексировала украинский Крым, а затем оккупировала часть Донецкой и Луганской областей, "назначив управлять" захваченными регионами представителей боевиков "ДНР" и "ЛНР".

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о вторжении в Украину под видом ее "демилитаризации" и "денацификации".

Теги: Донецкая область, похищение, террористы, угрозы, боевики, пытки, ДНР, война России против Украины, обвинение, обвинительный акт, Офис генпрокурора
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