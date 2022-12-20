19 декабря от российских обстрелов погибло трое жителей Донецкой области, еще пятеро были ранены – глава ОВА

Кириленко: Каждый военный преступник будет наказан! Фото: Павло Кириленко / Telegram

Двое мирных жителей погибли в Бахмуте, один – в Зализном. Еще пять человек были ранены.

Всего с начала российского вторжения в Донецкой области погиб 1271 человек, 2762 были ранены. При этом Кириленко подчеркнул, что нет возможности установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.

"Каждый военный преступник будет наказан!" – написал он.

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