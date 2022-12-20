19 декабря от российских обстрелов погибло трое жителей Донецкой области, еще пятеро были ранены – глава ОВА

Двое мирных жителей погибли в Бахмуте, один – в Зализном. Еще пять человек были ранены.
Всего с начала российского вторжения в Донецкой области погиб 1271 человек, 2762 были ранены. При этом Кириленко подчеркнул, что нет возможности установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.
"Каждый военный преступник будет наказан!" – написал он.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Россия начала полномасштабную войну против Украины 24 февраля. В начале апреля оккупантов изгнали из северных областей Украины, бои продолжаются на востоке и юге страны.
В конце августа ВСУ контролировали 45% территории Донецкой области. Позже стало известно об освобождении новых территорий.
Президент Украины Владимир Зеленский в своем обращении 26 октября говорил, что в районе Бахмута и Авдеевки идут самые жестокие бои, 12 ноября он объяснил, что на этих направлениях – "ад".