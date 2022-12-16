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ВОЙНА В УКРАИНЕ

15 декабря погибло семь мирных жителей Донецкой области, еще семеро были ранены – глава ОВА

Кириленко сообщил, что семь мирных жителей были ранены
Кириленко сообщил, что семь мирных жителей были ранены
Фото: Павло Кириленко / Facebook

15 декабря в результате российских обстрелов погибло семь мирных жителей Донецкой области. Об этом сообщил глава областной военной администрации Павел Кириленко в Facebook 16 декабря.

"За 15 декабря стало известно о семерых мирных жителях Донетчины, убитых россиянами: двое – в Бахмуте, двое – в Нью-Йорке, один – в Часовом Яру, один – в Белой Горе и один – в Раздоловке", – написал он.

Еще семь мирных жителей были ранены.

Всего с начала российского вторжения погибло 1264 жителя Донецкой области, еще 2749 были ранены. При этом нет возможности установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.

https://www.facebook.com/pavlokyrylenko.donoda/posts/pfbid03PSEaBmhYWJTegZU6tJJrgfXTw2JKUMujVM4oTYP3idB443RcbtUmkPdthXLgG5Cl

Контекст:

Россия начала полномасштабную войну против Украины 24 февраля. В начале апреля оккупантов изгнали из северных областей Украины, бои продолжаются на востоке и юге страны.

В конце августа ВСУ контролировали 45% территории Донецкой области. Позже стало известно об освобождении новых территорий.

Президент Украины Владимир Зеленский в своем обращении 26 октября говорил, что в районе Бахмута и Авдеевки идут самые жестокие бои, 12 ноября он объяснил, что на этих направлениях – "ад".

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Донецкая область, раненые, война России против Украины, погибшие, Павел Кириленко
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