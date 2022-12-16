15 декабря погибло семь мирных жителей Донецкой области, еще семеро были ранены – глава ОВА

"За 15 декабря стало известно о семерых мирных жителях Донетчины, убитых россиянами: двое – в Бахмуте, двое – в Нью-Йорке, один – в Часовом Яру, один – в Белой Горе и один – в Раздоловке", – написал он.
Еще семь мирных жителей были ранены.
Всего с начала российского вторжения погибло 1264 жителя Донецкой области, еще 2749 были ранены. При этом нет возможности установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.
Россия начала полномасштабную войну против Украины 24 февраля. В начале апреля оккупантов изгнали из северных областей Украины, бои продолжаются на востоке и юге страны.
В конце августа ВСУ контролировали 45% территории Донецкой области. Позже стало известно об освобождении новых территорий.
Президент Украины Владимир Зеленский в своем обращении 26 октября говорил, что в районе Бахмута и Авдеевки идут самые жестокие бои, 12 ноября он объяснил, что на этих направлениях – "ад".