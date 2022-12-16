15 декабря погибло семь мирных жителей Донецкой области, еще семеро были ранены – глава ОВА

Кириленко сообщил, что семь мирных жителей были ранены Фото: Павло Кириленко / Facebook

"За 15 декабря стало известно о семерых мирных жителях Донетчины, убитых россиянами: двое – в Бахмуте, двое – в Нью-Йорке, один – в Часовом Яру, один – в Белой Горе и один – в Раздоловке", – написал он.

Еще семь мирных жителей были ранены.

Всего с начала российского вторжения погибло 1264 жителя Донецкой области, еще 2749 были ранены. При этом нет возможности установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.