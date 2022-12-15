Правоохранитель из Лимана заставлял незаконно задержанных граждан собирать тела погибших – ГБР

Как сообщили в ГБР, после российского вторжения правоохранитель отказался эвакуироваться из города, пошел на сотрудничество с захватчиками и получил должность в так называемой народной милиции.
"По приказам оккупационных властей фигурант доставлял в места принудительных работ незаконно задержанных граждан, заставлял людей собирать тела погибших и выполнять другую работу", – говорится в сообщении.
Уже бывшему правоохранителю сообщили о подозрении в государственной измене (ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины).
"Государственное бюро расследований предостерегает всех чиновников и правоохранителей от сотрудничества с российско-оккупационными войсками. Суровое наказание за такие преступления неотвратимо", – добавили в ведомстве.
Украина потеряла контроль над Лиманом в конце мая.
В конце августа ВСУ контролировали 45% территории Донецкой области. Позже стало известно об освобождении новых территорий.
1 октября в Офисе президента сообщили, что ВСУ полностью освободили Лиман. 4 октября в городе официально подняли флаг Украины.