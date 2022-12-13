"Призывала оказывать оккупантам помощь и поддерживать их действия". В Харьковской области задержали подозреваемую в коллаборационизме

По данным следствия, во время оккупации поселка Чкаловское Чугуевского района местная жительница высказывалась в поддержку действий и решений президента России.

"Подозреваемая убеждала других, что "ВСУ больше не вернутся на территорию Харьковской области", и говорила о необходимости выводить из обращения украинские монеты и купюры. Женщина призывала оказывать оккупантам помощь, поддерживать их действия, а также отрицала вооруженную агрессию России против Украины", – говорится в сообщении.

42-летней женщине объявили о подозрении по ч. 1 ст. 111-1 Уголовного кодекса (коллаборационизм).

Контекст:

Российские войска находились на территории Харьковской области с начала полномасштабного вторжения в Украину – с 24 февраля. В конце августа – начале сентября украинские военные начали контрнаступление на юге и востоке страны, оно завершилось освобождением значительной части территории региона.

Под контролем россиян по состоянию на 25 октября находилось 1,8% территории Харьковской области (34 населенных пункта), отмечали в обладминистрации. 1 ноября в Офисе президента заявили, что в Харьковской области деоккупировано 568 населенных пунктов.

Оккупанты продолжают ежедневно обстреливать населенные пункты Харьковской области.