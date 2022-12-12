Во временно оккупированном Скадовске подорвали авто коллаборанта Булюка

Об этом сообщается в Telegram горсовета.

"В 12.30 автомобиль коллаборанта взорвался возле частного дома Виталия Булюка на улице Мариинской. Виталий Булюк с ранениями доставлен в одну из больниц Симферополя [во временно оккупированном Крыму]. Водитель автомобиля погиб на месте. Им оказался муж коллаборантки Людмилы Козловой", – говорится в сообщении.

Местные жители рассказали в комментарии "Суспільному", что возле дома Булюка, где стояло авто, подорвали гранату.

По их словам, от взрыва водитель упал на руль, а Булюк получил ранение, но жив – был весь в крови. Обоих забрала "скорая", при этом российская полиция на место взрыва не приехала, указали очевидцы происшествия.

Ранение Булюка в результате подрыва автомобиля подтвердили оккупационные власти региона, его состояние – средней тяжести, стабильное, пишет российский "Интерфакс".

В горсовете Скадовска проинформировали, что после происшествия несколько кварталов вокруг дома Булюка и центра города были окружены.

"[Оккупанты] проводят обыски и проверки документов. Город закрыли на въезд и на выезд. На подъездах к городу заблокирован весь транспорт – школьные автобусы, такси, частные автомобили", – сказано в сообщении.