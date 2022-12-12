Во временно оккупированном Скадовске подорвали авто коллаборанта Булюка

Об этом сообщается в Telegram горсовета.
"В 12.30 автомобиль коллаборанта взорвался возле частного дома Виталия Булюка на улице Мариинской. Виталий Булюк с ранениями доставлен в одну из больниц Симферополя [во временно оккупированном Крыму]. Водитель автомобиля погиб на месте. Им оказался муж коллаборантки Людмилы Козловой", – говорится в сообщении.
Местные жители рассказали в комментарии "Суспільному", что возле дома Булюка, где стояло авто, подорвали гранату.
По их словам, от взрыва водитель упал на руль, а Булюк получил ранение, но жив – был весь в крови. Обоих забрала "скорая", при этом российская полиция на место взрыва не приехала, указали очевидцы происшествия.
Ранение Булюка в результате подрыва автомобиля подтвердили оккупационные власти региона, его состояние – средней тяжести, стабильное, пишет российский "Интерфакс".
В горсовете Скадовска проинформировали, что после происшествия несколько кварталов вокруг дома Булюка и центра города были окружены.
"[Оккупанты] проводят обыски и проверки документов. Город закрыли на въезд и на выезд. На подъездах к городу заблокирован весь транспорт – школьные автобусы, такси, частные автомобили", – сказано в сообщении.
Российские оккупанты зашли в Скадовск 9 марта, писало местное издание "Мост".
Депутат Херсонского областного совета Булюк стал заместителем "главы" оккупационной администрации в области, экс-нардепа Владимира Сальдо.
В мае Булюку объявили о подозрении в госизмене, совершенной в условиях военного положения (ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины). По данным следствия, 16 марта он помогал оккупантам захватить здание одного из городских советов на территории области, убеждал местных жителей не мешать оккупантам раздавать так называемую гуманитарную помощь, а также предоставил оккупантам информацию о местном жителе, защищавшем интересы общины, после чего того незаконно задержали.
Кроме того, Булюку заочно сообщили о подозрении в коллаборационной деятельности. Как рассказали в Офисе генпрокурора, Булюк выступил с инициативой начать "таможенное оформление товаров" на Херсонской таможне, которую захватчики временно взяли под свой контроль. Он также предложил свою кандидатуру на должность главы оккупационной "Херсонской таможни".
В конце августа – начале сентября украинские военные начали контрнаступление на юге и востоке страны. Освобождены тысячи квадратных километров территории Украины. В середине ноября ВСУ деоккупировали правобережье Херсонской области, включая облцентр – Херсон.