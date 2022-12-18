В Донецкой области 17 декабря в результате российских обстрелов погиб один мирный житель, еще один был ранен – глава ОВА

Мирный житель погиб в Часовом Яру. Еще один человек был ранен.

В целом с начала российского вторжения в регионе погибло 1265 мирных жителей, еще 2753 были ранены. При этом нет возможности установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.

Контекст:

Россия начала полномасштабную войну против Украины 24 февраля. В начале апреля оккупантов изгнали из северных областей Украины, бои продолжаются на востоке и юге страны.

В конце августа ВСУ контролировали 45% территории Донецкой области. Позже стало известно об освобождении новых территорий.

Президент Украины Владимир Зеленский в своем обращении 26 октября говорил, что в районе Бахмута и Авдеевки идут самые жестокие бои, 12 ноября он объяснил, что на этих направлениях – "ад".