Зеленский в Конгрессе США: Мы отпразднуем Рождество, даже если не будет света

Владимир Зеленский: У нас будет свет нашей веры, который не угаснет в наших сердцах Фото: president.gov.ua

"Мы отпразднуем Рождество. Отпразднуем, даже если не будет электричества. У нас будет свет нашей веры, который не угаснет в наших сердцах", – сказал Зеленский.

Он подчеркнул, что Украина будет защищаться и сбивать российские ракеты и иранские дроны, которыми страна-агрессор пытается разрушить украинскую инфраструктуру.

"Мы знаем, что мы все, украинцы, желаем только одного – только победы", – заявил глава государства.