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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Зеленский в Конгрессе США: Мы отпразднуем Рождество, даже если не будет света

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Владимир Зеленский: У нас будет свет нашей веры, который не угаснет в наших сердцах
Владимир Зеленский: У нас будет свет нашей веры, который не угаснет в наших сердцах
Фото: president.gov.ua

Украина отпразднует Рождество, и никакие террористические атаки России по энергетической инфраструктуре и отключения света этому не помешают. Об этом заявил президент Владимир Зеленский, выступая в Конгрессе США. Выступление Зеленского транслировалось в YouTube украинской службы "Голоса Америки".

"Мы отпразднуем Рождество. Отпразднуем, даже если не будет электричества. У нас будет свет нашей веры, который не угаснет в наших сердцах", – сказал Зеленский.

Он подчеркнул, что Украина будет защищаться и сбивать российские ракеты и иранские дроны, которыми страна-агрессор пытается разрушить украинскую инфраструктуру.

"Мы знаем, что мы все, украинцы, желаем только одного – только победы", – заявил глава государства.

Контекст:

С начала октября российские оккупанты массированно атакуют объекты инфраструктуры по всей Украине. В стране стали вводить временные отключения света.

Обстрелами было значительно повреждено около 50% объектов украинский энергетической инфраструктуры, сообщали в начале декабря в Министерстве развития общин, территорий и инфраструктуры. По данным Минэнерго, российскими ракетами поражены все тепловые электростанции.

Президент РФ Владимир Путин признал, что Россия целенаправленно обстреливает объекты энергетической инфраструктуры Украины.

Теги: США, электроэнергия, электроснабжение, отключение света, Владимир Зеленский, обстрелы, страна-агрессор, война России против Украины, ракеты, инфраструктура, российские оккупанты
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