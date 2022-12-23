Зеленский в Конгрессе США: Мы отпразднуем Рождество, даже если не будет света

"Мы отпразднуем Рождество. Отпразднуем, даже если не будет электричества. У нас будет свет нашей веры, который не угаснет в наших сердцах", – сказал Зеленский.
Он подчеркнул, что Украина будет защищаться и сбивать российские ракеты и иранские дроны, которыми страна-агрессор пытается разрушить украинскую инфраструктуру.
"Мы знаем, что мы все, украинцы, желаем только одного – только победы", – заявил глава государства.
С начала октября российские оккупанты массированно атакуют объекты инфраструктуры по всей Украине. В стране стали вводить временные отключения света.
Обстрелами было значительно повреждено около 50% объектов украинский энергетической инфраструктуры, сообщали в начале декабря в Министерстве развития общин, территорий и инфраструктуры. По данным Минэнерго, российскими ракетами поражены все тепловые электростанции.
Президент РФ Владимир Путин признал, что Россия целенаправленно обстреливает объекты энергетической инфраструктуры Украины.