Гендиректор Yasno о ситуации со светом в Киеве: Стало немного лучше

Благодаря временным схемам в Киеве удалось запитать дома, которые после обстрелов оставались без питания, отметил Коваленко Фото: EPA

Об этом в Facebook сообщил гендиректор энергоснабжающей компании Yasno Сергей Коваленко.

"Сегодня в Киеве стало немного лучше. Распределение такое: левый берег столицы – очень близок к графикам. На правом ситуация немного хуже, чем на левом. Но лучше, чем вчера", – написал Коваленко.

По его словам, меньше электроэнергии пока подается жителям Куреневки и Оболони.

Как рассказал Коваленко, благодаря временным схемам удалось запитать дома, которые после обстрелов оставались без питания, – им подавали свет "хотя бы несколько часов".

В настоящее время восстановительные работы продолжаются, добавил гендиректор Yasno.

В КГВА отмечали утром, что ситуация с электричеством в Киеве все еще сложная.

В столице разрушены 60% трансформаторов, проинформировал Коваленко 21 декабря.