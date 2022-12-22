Гендиректор Yasno о ситуации со светом в Киеве: Стало немного лучше

Об этом в Facebook сообщил гендиректор энергоснабжающей компании Yasno Сергей Коваленко.
"Сегодня в Киеве стало немного лучше. Распределение такое: левый берег столицы – очень близок к графикам. На правом ситуация немного хуже, чем на левом. Но лучше, чем вчера", – написал Коваленко.
По его словам, меньше электроэнергии пока подается жителям Куреневки и Оболони.
Как рассказал Коваленко, благодаря временным схемам удалось запитать дома, которые после обстрелов оставались без питания, – им подавали свет "хотя бы несколько часов".
В настоящее время восстановительные работы продолжаются, добавил гендиректор Yasno.
В КГВА отмечали утром, что ситуация с электричеством в Киеве все еще сложная.
В столице разрушены 60% трансформаторов, проинформировал Коваленко 21 декабря.
С начала октября российские оккупанты массированно атакуют объекты инфраструктуры по всей Украине. В стране стали вводить временные отключения света.
В ночь на 19 декабря оккупанты несколько раз атаковали Киев беспилотниками Shahed иранского производства. Также дроны атаковали Киевскую область. Повреждены объекты инфраструктуры и частные дома.
По данным КГВА, за время воздушной тревоги в небе над Киевом было зафиксировано 23 вражеских БПЛА, ВСУ уничтожили 18 дронов. Всего ночью 19 декабря украинские военные сбили 30 вражеских дронов-камикадзе.
В "Укрэнерго" заявили, что в результате очередного удара оккупантов ситуация на 19 декабря в энергетике страны тяжелая.