Оккупанты вывели в Черное море четыре ракетоносителя – ОК "Юг"

Российские корабли в Черном море могут быть снаряжены 24 ракетами "Калибр", отметили в ОК "Юг" Фото: EPA

"В Черном море корабельная группировка врага увеличена до 1️4 единиц, среди которых два надводных и два подводных ракетоносителя", – говорится в сообщении.

Они могут быть снаряжены 24 ракетами "Калибр".

"Вероятно, враг готовится к нанесению ракетных ударов. Будьте бдительны, не пренебрегайте сигналами воздушной тревоги!" – заявили в ОК "Юг".