Россия может нанести ракетный удар в новогодние праздники – ВС ВСУ

По его словам, после взрывов на военном аэродроме в Энгельсе Саратовской области, возможно, россияне внесли определенные коррективы в свои планы, но не отказались от них.
"Все говорят о том, что угроза не исчезла. Оккупанты не оставили коварных своих намерений, возможно, под новогодние праздники или на какие-то другие даты, чтобы все же бить по нашей инфраструктуре. Поэтому мы должны готовиться постоянно, соблюдать рекомендации власти", – сказал Игнат.
Он добавил, что РФ также может использовать иранские дроны. Угроза сохраняется и со стороны моря.
"Морские носители [ракет] никуда не деваются, Россия продолжает удерживать в Черном море определенное количество кораблей, среди которых есть носители "Калибров", как и в Средиземном море. Они также могут нести угрозу Украине как носители этого вооружения", – сказал он.
За время полномасштабного вторжения, начавшегося 24 февраля, Россия нанесла по территории Украины более 16 тыс. ракетных ударов, сообщил 28 ноября министр обороны Украины Алексей Резников. Он подчеркнул, что 97% российских целей – гражданские.
Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный заявил 30 ноября, что украинские военные с начала полномасштабного вторжения РФ обнаружили 240 тыс. воздушных целей российских оккупантов. "Около 80% уничтожается нашими огневыми средствами", – отметил он.
Последний раз массированный ракетный удар по Украине РФ нанесла 16 декабря. Ракеты сбивали в небе над Днепропетровской, Винницкой, Николаевской, Киевской и Херсонской областями, а также над Киевом.
23 декабря президент Украины Владимир Зеленский заявил, что "российские террористы могут активизироваться с приближением праздников". "Они презирают христианские ценности и ценности вообще. Поэтому, пожалуйста, обращайте внимание на сигналы воздушной тревоги", – сказал он.
Россия готовится к новым ракетным ударам по Украине, для подготовки к новой массированной атаке РФ может понадобиться всего несколько часов. Об этом сообщила начальник объединенного координационного пресс-центра сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк.