Россия может нанести ракетный удар в новогодние праздники – ВС ВСУ

Игнат: Россия может ударить как с воздуха, так и с моря Фото: EPA

По его словам, после взрывов на военном аэродроме в Энгельсе Саратовской области, возможно, россияне внесли определенные коррективы в свои планы, но не отказались от них.

"Все говорят о том, что угроза не исчезла. Оккупанты не оставили коварных своих намерений, возможно, под новогодние праздники или на какие-то другие даты, чтобы все же бить по нашей инфраструктуре. Поэтому мы должны готовиться постоянно, соблюдать рекомендации власти", – сказал Игнат.

Он добавил, что РФ также может использовать иранские дроны. Угроза сохраняется и со стороны моря.

"Морские носители [ракет] никуда не деваются, Россия продолжает удерживать в Черном море определенное количество кораблей, среди которых есть носители "Калибров", как и в Средиземном море. Они также могут нести угрозу Украине как носители этого вооружения", – сказал он.